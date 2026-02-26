CINEMA

Paulo Gustavo será homenageado na 28ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris

Evento na capital francesa celebrará a trajetória do humorista com exibição especial de "Minha mãe é uma peça"

K Kamila Macedo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 22:03

Humorista Paulo Gustavo morreu em 2021 Crédito: Divulgação

O ator e humorista Paulo Gustavo receberá uma homenagem póstuma na 28ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, no dia 14 de abril. O evento celebrará sua trajetória com um vídeo-homenagem e a exibição do filme “Minha Mãe é uma Peça” no tradicional Cinéma L’Arlequin. O artista faleceu em 2021, em decorrência de complicações da Covid-19.

Katia Adler, diretora e curadora do festival, destaca que, apesar do grande público, estimado em mais de cinco mil espectadores, a escassez de financiamento e a ausência de políticas públicas ainda representam desafios, especialmente no que diz respeito à valorização da cultura brasileira no exterior.

"Esta edição evidencia uma realidade que precisa ser debatida: a ausência de uma política pública estruturada de apoio aos festivais brasileiros realizados fora do Brasil. Para quem atua diariamente na promoção do audiovisual brasileiro no exterior, permanece a sensação de que não há um real interesse institucional pelo trabalho que realizamos — um trabalho que fortalece a imagem do país, cria pontes culturais e abre caminhos concretos para os filmes, os realizadores e a indústria brasileira no cenário internacional”, disse Kátia ao jornal O Globo.

A programação, que ocorre de 7 a 14 de abril, inclui outras comédias nacionais com o objetivo de internacionalizar o gênero e fortalecer o diálogo com o público francês e a comunidade brasileira local. Além de Paulo Gustavo, o festival prestará uma homenagem especial a outras duas figuras do cinema brasileiro, Taís Araújo e Lázaro Ramos.

O festival tem como proposta divulgar produções nacionais no exterior, reunindo cineastas, profissionais do audiovisual e entusiastas do cinema do país.

Paulo Gustavo teve uma trajetória brilhante na comédia, sendo o criador da trilogia “Minha Mãe é uma Peça”, que narra as histórias de Dona Hermínia, personagem inspirada em sua mãe, Déa Lúcia Amaral. O ator faleceu em 4 de maio de 2021, aos 42 anos.