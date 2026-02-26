Acesse sua conta
Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes

Humorista de 65 anos passou mal enquanto pilotava na Zona Norte de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:25

Humorista Marquito sofre acidente de moto e está em coma induzido

O humorista Marco Antonio Ricciardelli, conhecido do grande público como Marquito, sofreu um acidente de moto na tarde desta quinta-feira (26), em São Paulo.

Integrante do Programa do Ratinho, exibido pelo SBT, ele pilotava pela região da Vila Gustavo, na Zona Norte da capital, quando teria passado mal. Após perder o controle do veículo, acabou colidindo com outra motocicleta e caiu desacordado.

Segundo informações divulgadas inicialmente pelo Portal Leo Dias e confirmadas por outros veículos, a outra moto era conduzida por um enfermeiro, que prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Marquito foi reanimado e, em seguida, encaminhado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Nipo-Brasileiro, onde segue internado.

De acordo com as informações, os médicos optaram por mantê-lo em coma induzido de forma preventiva.

Aos 65 anos, Marquito construiu uma carreira sólida no humor popular. Sobrinho do apresentador Raul Gil, ele começou a se apresentar ainda jovem, em casas noturnas, circos e boates da capital paulista.

Marquito

Humorista Marquito
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito e Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais

O reconhecimento nacional veio com participações em programas de televisão. Ele passou por atrações como o Clube do Bolinha, na Rede Bandeirantes, e também atuou na Record. Mas foi no Programa do Ratinho que se tornou figura fixa e querida do público, especialmente pelos quadros de DNA e pelas dublagens musicais bem-humoradas.

Além da carreira artística, Marquito também teve passagem pela política: foi eleito vereador em 2012 e exerceu mandato até 2016.

Até o momento, não foram divulgados novos boletins médicos detalhando o estado de saúde do humorista. A família e a equipe ainda não se pronunciaram oficialmente.

