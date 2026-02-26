FAMOSOS

Marcelo Sangalo emociona fãs com mensagem para Ivete após internação

Aos 53 anos, cantora sofreu desmaio devido a uma infecção intestinal forte e precisou de atendimento médico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:56

Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução

O susto com a internação de Ivete Sangalo mobilizou fãs nas redes sociais e também arrancou uma reação imediata dentro de casa. Marcelo Sangalo, de 16 anos, filho mais velho da artista, fez questão de deixar uma mensagem pública de apoio à mãe após o episódio.

A cantora precisou ser hospitalizada em Salvador depois de passar mal durante a madrugada. Segundo ela mesma explicou em um vídeo publicado para tranquilizar os seguidores, enfrentou uma infecção intestinal forte, associada a uma virose, que provocou diarreia intensa e desidratação.

Sozinha em casa naquele momento, Ivete contou que teve uma queda de pressão, desmaiou e acabou sofrendo um pequeno corte no supercílio ao cair. Apesar do susto, garantiu que estava sendo bem assistida e que o quadro já estava controlado.

Nos comentários da publicação, Marcelo escreveu: “Te amo, mãe”, em uma declaração simples e direta que emocionou os fãs. O jovem é fruto do relacionamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady. Além dele, Ivete também é mãe das gêmeas Helena e Marina.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady 1 de 15

O gesto do primogênito chamou atenção pela cumplicidade. Mesmo em meio ao susto, a troca de carinho mostrou que, fora dos palcos e da rotina intensa de shows, Ivete segue cercada de apoio dentro de casa.