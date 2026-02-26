Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcelo Sangalo emociona fãs com mensagem para Ivete após internação

Aos 53 anos, cantora sofreu desmaio devido a uma infecção intestinal forte e precisou de atendimento médico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:56

Marcelo Sangalo
Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução

O susto com a internação de Ivete Sangalo mobilizou fãs nas redes sociais e também arrancou uma reação imediata dentro de casa. Marcelo Sangalo, de 16 anos, filho mais velho da artista, fez questão de deixar uma mensagem pública de apoio à mãe após o episódio.

A cantora precisou ser hospitalizada em Salvador depois de passar mal durante a madrugada. Segundo ela mesma explicou em um vídeo publicado para tranquilizar os seguidores, enfrentou uma infecção intestinal forte, associada a uma virose, que provocou diarreia intensa e desidratação.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (26) para ganhar dinheiro

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (26) para ganhar dinheiro

Imagem - 'Um covarde que me maltratava': Figurante de 'Grey's Anatomy' detona Eric Dane após morte do ator

'Um covarde que me maltratava': Figurante de 'Grey's Anatomy' detona Eric Dane após morte do ator

Imagem - Família dos Mamonas Assassinas explica decisão de transformar cinzas em árvores após 30 anos

Família dos Mamonas Assassinas explica decisão de transformar cinzas em árvores após 30 anos

Sozinha em casa naquele momento, Ivete contou que teve uma queda de pressão, desmaiou e acabou sofrendo um pequeno corte no supercílio ao cair. Apesar do susto, garantiu que estava sendo bem assistida e que o quadro já estava controlado.

Nos comentários da publicação, Marcelo escreveu: “Te amo, mãe”, em uma declaração simples e direta que emocionou os fãs. O jovem é fruto do relacionamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady. Além dele, Ivete também é mãe das gêmeas Helena e Marina.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Marina e Helena subiram ao palco com Ivete por Marcos Cesar Lima/TV Globo
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Ivete entre as filhas, Marina e Helena por Reprodução/Instagram
Marina e Helena, filhas de ivete sangalo por Redes sociais
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução / Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Redes sociais
Marina e Helena pousam por Reprodução/Redes Sociais
Marina e Helena Sangalo por Rerpodução
Daniel Cady, Ivete Sangalo e Marcelo por Reprodução
Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, dá show na bateria durante apresentação no Tamanho Família por Isabella Pinheiro/Gshow
1 de 15
Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Entenda doença que fez Ivete Sangalo 'apagar' e cair no banheiro

Com olho roxo após desmaiar, Ivete Sangalo comemora alta hospitalar

Após ser internada, Ivete Sangalo surge com rosto ferido e explica estado de saúde: 'Caí com tudo'

Ivete Sangalo é internada em Salvador após mal-estar; saiba estado de saúde

Ivete Sangalo detalha emagrecimento e revela mudança na alimentação: 'Vem a consequência no peso'

O gesto do primogênito chamou atenção pela cumplicidade. Mesmo em meio ao susto, a troca de carinho mostrou que, fora dos palcos e da rotina intensa de shows, Ivete segue cercada de apoio dentro de casa.

Agora em recuperação, a cantora segue sob cuidados médicos e já demonstrou estar tranquila. 

Leia mais

Imagem - Por onde anda Valeria Zoppello? Veja como vive a ex-noiva de Dinho, dos Mamonas Assassinas

Por onde anda Valeria Zoppello? Veja como vive a ex-noiva de Dinho, dos Mamonas Assassinas

Imagem - Wagner Moura tem sobrenome inspirado em 'feijoada indígena'; saiba a história

Wagner Moura tem sobrenome inspirado em 'feijoada indígena'; saiba a história

Imagem - Viih Tube faz alerta após cair em golpe e perder R$ 6,8 mil: 'Chorei de raiva'

Viih Tube faz alerta após cair em golpe e perder R$ 6,8 mil: 'Chorei de raiva'

Tags:

Cantora Marcelo Sangalo Ivete Sangalo Hospital

Mais recentes

Imagem - Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona
Imagem - Chega ao limite: 3 signos encerram um ciclo de sofrimento hoje (26 de fevereiro)

Chega ao limite: 3 signos encerram um ciclo de sofrimento hoje (26 de fevereiro)
Imagem - Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

MAIS LIDAS

Imagem - Entenda doença que fez Ivete Sangalo 'apagar' e cair no banheiro
01

Entenda doença que fez Ivete Sangalo 'apagar' e cair no banheiro

Imagem - Vendedora de joalheria morta a facada pelo ex enquanto trabalhava já tinha medida protetiva contra ele
02

Vendedora de joalheria morta a facada pelo ex enquanto trabalhava já tinha medida protetiva contra ele

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Juíza aposentada que reclamou que magistrados pagam pela próprio café recebeu R$ 113 mil em dezembro
04

Juíza aposentada que reclamou que magistrados pagam pela próprio café recebeu R$ 113 mil em dezembro