Com olho roxo após desmaiar, Ivete Sangalo comemora alta hospitalar

Cantora postou vídeo contando que já deixou hospital após susto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:40

Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais
Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (26), para contar que recebeu alta hospitalar. A cantora apareceu com curativos e olho roxo, mas usou o vídeo para tranquilizar os fãs e informar que já está em casa. Ela havia sido internada na quarta-feira (25), no Hospital Aliança Star, após sofrer um mal estar, desmaiar e machucar o rosto.

"Estou ótima, já tive alta do hospital! Estou maravilhosa!", disse Veveta nos Stories do Instagram. No vídeo, dá para notar um hematoma no olho e um curativo na testa da artista. "Estou lançando agora uma nova linha de maquiagem. (...) Gostei demais dessa nova textura, um preto que vai um pouco para o vermelho, um degradê", brincou.

Ivete explicou que o desmaio foi provocado por um episódio de síncope vasovagal, associado a um quadro de desidratação. Segundo ela, a desidratação foi consequência de uma forte diarreia, possivelmente causada por uma virose ou por algo que tenha comido. 

"[Os médicos] chegaram à conclusão de que eu tive um episódio de vasovagal, que causa esses desmaios. No meu caso, foi por conta da desidratação. Eu tive uma diarreia grande, suponho que foi uma virose, porque agora já estou bem. Eu posso ter comido alguma coisa estragada também. É bem difícil determinar", explicou.

A cantora também contou que tem uma pré-disposição para desmaiar devido ao vago vagal. "Você que tem vago vagal, deixe de ser vagal e vá procurar um médico", brincou a artista, que reforçou que está recuperada e agradeceu o carinho dos fãs.

