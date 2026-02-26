Acesse sua conta
Thais Carla tira o mega hair e mostra o cabelo natural: 'Olha como está'

Influenciadora ficou impressionada com o que viu quando tirou o aplique

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 10:34

Thais Carla
Thais Carla Crédito: Reprodução/Instagram

Thais Carla mostrou nas redes sociais como está seu cabelo após uma retirada temporária do mega hair. A influenciadora tirou o aplique para manutenção, e fez um vídeo exibindo os fios naturais. Ela celebrou o crescimento, e disse que estão um pouco maiores do que imaginava.

"Meu cabelo está crescendo, chocada", disse, nos Stories do Instagram. "Olha como está meu cabelo sem escovar e sem nada. Só tirei o mega e lavei, mais nada. Está crescendo, estava muito menor o meu cabelo", completou Thais, que também mostrou que já consegue fazer um rabinho de cavalo bem pequeno.

Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla após recolocar o mega hair por Reprodução/Instagram
Thais Carla tirou o mega hair e mostrou o cabelo natural; depois, recolocou o o mega hair por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução/Instagram

A influenciadora e dançarina, porém, afirmou que não quer usar o cabelo natural, e deixou claro que a retirada do aplique era apenas temporária. "Não, gente, quero meu mega. Estou viciada. Quando ele [crescer mais] e chegar aqui [um pouco acima do ombro], eu faço um chanel de respeito", falou a criadora de conteúdo. Horas depois, ela postou uma foto em que já aparecia com o mega hair novamente.

Vale lembrar que Thais se submeteu a uma cirurgia bariátrica em abril de 2025. Ao jornal O Globo, a visagista e terapeuta capilar Mari Borges explicou que a operação pode causar uma consequência no cabelo.

"Quando falamos de bariátrica, precisamos entender que o impacto vai muito além da balança. O corpo passa por uma reorganização metabólica intensa, e o cabelo sente essa mudança de forma muito clara. Após cirurgias como a bariátrica, é extremamente comum ocorrer o eflúvio telógeno, que é uma queda difusa e temporária causada pelo estresse cirúrgico, pelas alterações hormonais e, principalmente, pela redução na absorção de nutrientes essenciais como proteína, ferro, zinco e vitaminas do complexo B", falou.

Antes e Depois: Thais Carla

Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais

"O organismo entra em modo de prioridade: ele direciona energia para órgãos vitais e 'pausa' aquilo que não é essencial para a sobrevivência. O cabelo, infelizmente, entra nessa conta. Por isso, a queda costuma começar alguns meses após a cirurgia e pode assustar bastante", completou, ao O Globo.

Segundo a especialista, para estimular o crescimento saudável, a atenção deve ser nutricional e terapêutica. "Sobre acelerar o crescimento, é importante ser honesta: não existe milagre. O que existe é otimização biológica. Sem ajuste nutricional adequado, principalmente ingestão proteica suficiente e correção de ferro, zinco, vitamina D e B12, o fio não ganha força", falou Mari, que indicou cuidados como massagens no couro cabeludo, laser de baixa potência e tônicos específicos, que ajudam a melhorar a circulação local e favorecem a fase de crescimento

Tags:

Thais Carla Cabelo Novo Visual Visual Mega Hair Cabelo Natural

