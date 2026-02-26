FAMOSOS

Regina Casé comemora aniversário em roda de samba com Caetano Veloso, Thiaguinho, Alcione, Jorge Ben Jor e mais; VÍDEOS E FOTOS

Apresentadora completou 72 anos e reuniu uma série de famosos para celebrar

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:33

Regina Casé celebra aniversário em roda de samba Crédito: Reprodução/Instagram

Regina Casé reuniu uma série de famosos para comemorar a chegada de seus 72 anos, na última quarta-feira (25). A apresentadora recebeu amigos e familiares na comemoração, que aconteceu em uma cobertura no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e teve direito até a roda de samba. Alcione, Caetano Veloso, Thiaguinho, Jorge Aragão, Jorge Ben Jor e Feyjão foram alguns dos artistas que soltaram a voz no evento.

Outras celebridades, como Sophie Charlotte, Leticia Colin, Carolina Dieckmmann, Humberto Carrão, Douglas Silva, Adriana Esteves, Lázaro Ramos e Luiz Fernando Guimarães, também compareceram à festa. A produtora artística Thainá Pitta brincou sobre o encontro musical, comparando-o ao antigo programa de TV da anfitriã: "Regina Casé fez um verdadeiro Esquenta de aniversário".

Ao compartilhar um vídeo de Alcione no agito, Regina comentou: "Meu aniversário me encheu de amor para o ano todo".

