Lago artificial gigante que parece o mar se torna área de turismo de luxo

Agência Correio
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 10:13
Imagine um reservatório tão extenso que os moradores da região o apelidaram de “lago marinho”. Assim é o Lago Dau Tieng, localizado no sudeste do Vietnã.
Com aproximadamente 270 quilômetros quadrados de área, o lago impressiona não apenas pela paisagem ampla e horizonte quase infinito, mas também pela importância estratégica que exerce sobre a economia local.
Para se ter uma ideia da dimensão, sua extensão territorial se aproxima da área de grandes capitais brasileiras, o que faz com que sua presença domine completamente o cenário ao redor.
Mais do que um cartão-postal, o Dau Tieng é peça fundamental para o desenvolvimento regional.
O reservatório armazena cerca de 1,58 bilhão de metros cúbicos de água, funcionando como uma verdadeira base de sustentação para milhões de pessoas.
Ele abastece diretamente a Cidade de Ho Chi Minh, o maior centro urbano do país, além de atender extensas áreas agrícolas.
A água acumulada no lago garante a irrigação de milhares de hectares de plantações ao longo dos principais rios da região, fortalecendo a produção de alimentos e impulsionando a economia rural.
Sem essa infraestrutura, o impacto sobre o abastecimento e a agricultura seria significativo.
Agora, o governo vietnamita pretende ampliar ainda mais a relevância do Dau Tieng. O plano estratégico prevê que, até 2050, o reservatório se consolide como um destino internacional de ecoturismo.
O projeto inclui a construção de quase 5 mil quartos em hotéis e resorts, com capacidade para receber dezenas de milhares de visitantes por dia. A proposta é transformar o lago em um novo centro de lazer de alto padrão no sudeste asiático.
Entre as atrações previstas estão parques de safári, marinas estruturadas e mercados noturnos voltados ao entretenimento. Ao mesmo tempo, o plano contempla a proteção de mais de 3.600 hectares de floresta ao redor do reservatório.
A ideia é que a receita gerada pelo turismo contribua para a conservação ambiental, promovendo um modelo de desenvolvimento que combine crescimento econômico e preservação da biodiversidade.
Assim, o Lago Dau Tieng deixa de ser apenas uma gigantesca reserva de água e passa a representar também uma aposta no futuro sustentável da região.