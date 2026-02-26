NATUREZA

Lago artificial gigante que parece o mar se torna área de turismo de luxo

Conheça o reservatório monumental que garante a vida no sul do Vietnã e agora mira no luxo

Agência Correio

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 10:13

Descubra como um imenso lago artificial está se tornando o novo paraíso ecológico do sudeste asiático Crédito: (Foto: Cuong Tran/ Wikimedia Commons)

Imagine um reservatório tão extenso que os moradores da região o apelidaram de “lago marinho”. Assim é o Lago Dau Tieng, localizado no sudeste do Vietnã.

Com aproximadamente 270 quilômetros quadrados de área, o lago impressiona não apenas pela paisagem ampla e horizonte quase infinito, mas também pela importância estratégica que exerce sobre a economia local.

Para se ter uma ideia da dimensão, sua extensão territorial se aproxima da área de grandes capitais brasileiras, o que faz com que sua presença domine completamente o cenário ao redor.

Mais do que um cartão-postal, o Dau Tieng é peça fundamental para o desenvolvimento regional.

Pilar da irrigação no sul do Vietnã

O reservatório armazena cerca de 1,58 bilhão de metros cúbicos de água, funcionando como uma verdadeira base de sustentação para milhões de pessoas.

Ele abastece diretamente a Cidade de Ho Chi Minh, o maior centro urbano do país, além de atender extensas áreas agrícolas.

A água acumulada no lago garante a irrigação de milhares de hectares de plantações ao longo dos principais rios da região, fortalecendo a produção de alimentos e impulsionando a economia rural.

Sem essa infraestrutura, o impacto sobre o abastecimento e a agricultura seria significativo.

De obra de engenharia a polo turístico

Agora, o governo vietnamita pretende ampliar ainda mais a relevância do Dau Tieng. O plano estratégico prevê que, até 2050, o reservatório se consolide como um destino internacional de ecoturismo.

O projeto inclui a construção de quase 5 mil quartos em hotéis e resorts, com capacidade para receber dezenas de milhares de visitantes por dia. A proposta é transformar o lago em um novo centro de lazer de alto padrão no sudeste asiático.

Crescimento com preservação

Entre as atrações previstas estão parques de safári, marinas estruturadas e mercados noturnos voltados ao entretenimento. Ao mesmo tempo, o plano contempla a proteção de mais de 3.600 hectares de floresta ao redor do reservatório.

A ideia é que a receita gerada pelo turismo contribua para a conservação ambiental, promovendo um modelo de desenvolvimento que combine crescimento econômico e preservação da biodiversidade.