Irmã de Samira reage após fala polêmica de Solange Couto no BBB 26: 'Doeu profundamente'

Psicóloga Yassmin Sagr afirmou que discurso ultrapassa o jogo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:32

Samira posa com sua irmã, Yassmin Sagr, e seu cachorro, Lindolfo
Samira posa com sua irmã, Yassmin Sagr, e seu cachorro, Lindolfo Crédito: Reprodução

Enquanto Samira segue confinada no Big Brother Brasil 26, os reflexos do jogo continuam sendo sentidos fora da casa. Desta vez, quem se manifestou foi a irmã mais velha da participante, a psicóloga Yassmin Sagr, de 29 anos, após as declarações polêmicas feitas por Solange Couto durante o programa.

A atriz disparou contra Samira com uma fala que gerou forte repercussão nas redes sociais. "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não! Vai pra p*rra! Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!”, disse Solange.

Pronunciamento de Yassmin Sagr por Reprodução

Diante da repercussão, Yassmin fez um desabafo público e classificou o comentário como irresponsável. "Usar o fato de alguém ser 'fruto de uma violência' como forma de ataque é extremamente irresponsável", afirmou.

Segundo a psicóloga, que atua diretamente com vítimas em seu consultório, o impacto da fala vai além da rivalidade do reality. "Como irmã, me doeu profundamente. Defender o indefensável só amplia a dor", disse, ao criticar também a postura da equipe que representa a atriz.

Fora da polêmica, Yassmin tem papel central na vida de Samira enquanto ela está confinada. Foi ela quem guardou o segredo da entrada da caçula no programa e, atualmente, administra as redes sociais da sister com o apoio de uma equipe de cerca de 20 pessoas. A identidade visual dos perfis aposta em uma estética inspirada nos anos 2000, década em que Samira nasceu, e dialoga com o estilo apresentado por ela dentro da casa.

Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Yassmin também cuida de Lindolfo, o cachorro de três patas da família. Durante a dinâmica da casa de vidro, Samira prometeu dar uma prótese ao animal, gesto que emocionou o público.

As duas irmãs ainda compartilham um vínculo simbólico marcado na pele: o sobrenome da família tatuado em árabe no antebraço. Elas chegaram a publicar um vídeo mostrando o dia em que fizeram a tattoo juntas.

Tags:

Bbb bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 Solange Couto Samira Samira Sagr Yassmin Sagr

