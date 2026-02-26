BBB 26

Irmã de Samira reage após fala polêmica de Solange Couto no BBB 26: 'Doeu profundamente'

Psicóloga Yassmin Sagr afirmou que discurso ultrapassa o jogo

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:32

Samira posa com sua irmã, Yassmin Sagr, e seu cachorro, Lindolfo Crédito: Reprodução

Enquanto Samira segue confinada no Big Brother Brasil 26, os reflexos do jogo continuam sendo sentidos fora da casa. Desta vez, quem se manifestou foi a irmã mais velha da participante, a psicóloga Yassmin Sagr, de 29 anos, após as declarações polêmicas feitas por Solange Couto durante o programa.

A atriz disparou contra Samira com uma fala que gerou forte repercussão nas redes sociais. "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não! Vai pra p*rra! Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!”, disse Solange.

Samira e sua irmã, a psicóloga Yassmin Sagr 1 de 9

Diante da repercussão, Yassmin fez um desabafo público e classificou o comentário como irresponsável. "Usar o fato de alguém ser 'fruto de uma violência' como forma de ataque é extremamente irresponsável", afirmou.

Segundo a psicóloga, que atua diretamente com vítimas em seu consultório, o impacto da fala vai além da rivalidade do reality. "Como irmã, me doeu profundamente. Defender o indefensável só amplia a dor", disse, ao criticar também a postura da equipe que representa a atriz.

Fora da polêmica, Yassmin tem papel central na vida de Samira enquanto ela está confinada. Foi ela quem guardou o segredo da entrada da caçula no programa e, atualmente, administra as redes sociais da sister com o apoio de uma equipe de cerca de 20 pessoas. A identidade visual dos perfis aposta em uma estética inspirada nos anos 2000, década em que Samira nasceu, e dialoga com o estilo apresentado por ela dentro da casa.

Samira (BBB 26) 1 de 11

Yassmin também cuida de Lindolfo, o cachorro de três patas da família. Durante a dinâmica da casa de vidro, Samira prometeu dar uma prótese ao animal, gesto que emocionou o público.

As duas irmãs ainda compartilham um vínculo simbólico marcado na pele: o sobrenome da família tatuado em árabe no antebraço. Elas chegaram a publicar um vídeo mostrando o dia em que fizeram a tattoo juntas.

Natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, Samira sempre sonhou em participar do BBB. Yassmin já contou que, na infância, as duas assistiam ao reality escondidas da mãe. Antes da fama, a trajetória da sister incluiu um internato religioso, tentativas de recomeço em São Paulo e Santa Catarina e até um estágio em um fórum enquanto cursava Direito. As dificuldades financeiras, porém, falaram mais alto.

Recentemente, outra curiosidade envolvendo Samira movimentou a web, após ela afirmar que teria ficado com um "filho do Babu Santana". Depois que o primogênito do ator negou o envolvimento, Yassmin explicou que a fala se referia, provavelmente, a um artista ligado à Paizão Records, selo musical de Babu em que os integrantes se chamam simbolicamente de "filhos do Paizão".