Babu propõe plano contra Ana Paula e fala em ‘cavar expulsão’ no BBB 26

Heider Sacramento
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21:47
Uma conversa no quarto entre Babu Santana, Alberto, Jornas, Marciele e Jordana está dando o que falar fora da casa do Big Brother Brasil. O ator procurou o grupo para discutir uma estratégia contra Ana Paula e Milena, e a expressão usada durante o papo acendeu o alerta dos fãs.
Vídeos que circulam nas redes, mostram Babu mencionando a possibilidade de “cavar expulsão”, sugerindo situações que pudessem resultar em punição grave. Em determinado momento, ele diz: “Vir pra debaixo do edredom e cobrir, se encontrar, já teve gente que foi expulsa por agressão.”
Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)
A fala repercutiu imediatamente entre internautas, que classificaram a ideia como perigosa e antiética. Para parte do público, qualquer articulação com o objetivo de provocar uma expulsão ultrapassa os limites estratégicos do jogo. Outros argumentam que a tensão faz parte do confinamento, mas defendem que atitudes que envolvam integridade física ou tentativas de manipulação de regras devem ser analisadas com rigor pela produção.
Até o momento, não houve posicionamento oficial da direção do programa sobre o conteúdo da conversa. Nas redes, o assunto já figura entre os mais comentados, dividindo torcidas e ampliando ainda mais o clima de rivalidade dentro da casa.