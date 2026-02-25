VEJA VÍDEO

Babu propõe plano contra Ana Paula e fala em ‘cavar expulsão’ no BBB 26

Conversa no quarto sobre possível estratégia para provocar expulsão de rival gera forte reação do público e levanta debate sobre limites do jogo no BBB 26

Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21:47

Babu fala em “cavar expulsão” contra Ana Paula e revolta web no BBB 26 Crédito: Reprodução

Uma conversa no quarto entre Babu Santana, Alberto, Jornas, Marciele e Jordana está dando o que falar fora da casa do Big Brother Brasil. O ator procurou o grupo para discutir uma estratégia contra Ana Paula e Milena, e a expressão usada durante o papo acendeu o alerta dos fãs.

Vídeos que circulam nas redes, mostram Babu mencionando a possibilidade de “cavar expulsão”, sugerindo situações que pudessem resultar em punição grave. Em determinado momento, ele diz: “Vir pra debaixo do edredom e cobrir, se encontrar, já teve gente que foi expulsa por agressão.”

A fala repercutiu imediatamente entre internautas, que classificaram a ideia como perigosa e antiética. Para parte do público, qualquer articulação com o objetivo de provocar uma expulsão ultrapassa os limites estratégicos do jogo. Outros argumentam que a tensão faz parte do confinamento, mas defendem que atitudes que envolvam integridade física ou tentativas de manipulação de regras devem ser analisadas com rigor pela produção.

passada que o babu foi atrás do cowboy e do jonas pra unir forças contra ana paula e milena pic.twitter.com/Wnu3QZh4Lx — luscas (@luscas) February 25, 2026