Como é a mansão de Alice Wegmann com décor afetivo, obras de arte brasileiras e atmosfera de um hotel de luxo

Atriz abriu as portas da casa no Jardim Botânico, no Rio, e revelou detalhes do projeto

Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07:00

A casa de Alice Wegmann mistura arte, aconchego e clima de hotel à beira-mar Crédito: Reprodução

Com atmosfera que lembra um hotel sofisticado no litoral baiano, a mansão de Alice Wegmann no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, combina ambientes integrados, tons de azul, obras de arte nacionais e muita conexão com a natureza.

A entrevista foi concedida à revista Casa e Jardim, que mostrou detalhes do sobrado de 361 m² reformado cinco anos após a compra. A atriz, que participou do controverso remake de Vale Tudo, contou que queria manter o aconchego original, mas trazer mais personalidade e frescor ao espaço.

O projeto arquitetônico priorizou integração entre sala e cozinha, iluminação indireta e materiais naturais. Um dos pontos de partida da decoração foi a obra “Sereia”, de Alfredo Volpi, que inspirou a paleta azul presente em ladrilhos hidráulicos, tapetes e detalhes do mobiliário.

A sala reúne sofás claros, peças contemporâneas e obras de artistas brasileiros, enquanto o paisagismo reforça o clima de refúgio urbano. No quarto principal, o décor mistura elegância e simplicidade, com closet funcional e iluminação suave. Já o home office abriga a icônica poltrona Mole, assinada por Sergio Rodrigues.