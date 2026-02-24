Acesse sua conta
BBB 26: Babu coloca em dúvida dores de Ana Paula, e equipe divulga vídeo para rebater acusações

Após o “Sincerão”, ator colocou em dúvida limitações físicas da jornalista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:55

Babu questiona dores de Ana Paula, e equipe reage com vídeo da cirurgia
Babu questiona dores de Ana Paula, e equipe reage com vídeo da cirurgia Crédito: Divulgação/TV Globo

O clima ficou tenso no Big Brother Brasil 26 após Babu Santana demonstrar desconfiança em relação às dores na coluna relatadas por Ana Paula Renault dentro da casa.

A situação ganhou força depois do “Sincerão” de segunda-feira (23). Em conversa com Breno, Babu questionou a gravidade do problema de saúde da colega e sugeriu que as queixas poderiam surgir em momentos estratégicos do jogo. “Quando vai fazer prova, tem problema na coluna. Mas quando tem que dançar e enfrentar os outros, cadê a dor?”, disse o ator.

Nesta terça-feira (24), a equipe de Ana Paula se manifestou nas redes sociais e publicou um vídeo gravado 15 dias após a participante passar por uma cirurgia de emergência para tratar uma hérnia de disco. Nas imagens, o médico responsável explica que o disco se rompeu e causou compressão no canal da coluna, provocando dores intensas e dormência no pé esquerdo.

Na legenda, o time da jornalista afirmou que ela não utiliza a condição de saúde como estratégia de vitimização no reality. “Ana joga com a verdade, e nós também”, declarou a equipe.

O embate aumentou a tensão entre os dois participantes, que já vinham enfrentando atritos nas últimas semanas. Nas redes sociais, o público se dividiu entre críticas à postura de Babu e mensagens de apoio à sister.

