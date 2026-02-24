Lollapalooza 2026: confira a programação completa com os horários dos shows do festival

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:31
O Lollapalooza Brasil divulgou os horários oficiais dos shows da edição 2026, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos.
Na sexta-feira (20), o Palco Budweiser abre às 12h45 com Stefanie e segue com Negra Li (14h45), Blood Orange (16h55) e Doechii (19h05). A headliner Sabrina Carpenter encerra a noite das 21h30 às 23h. No Samsung Galaxy, os destaques são Interpol (18h) e Deftones, das 20h10 às 21h25. Já no Perry’s, o fechamento fica com Kygo, das 22h15 às 23h30.
No sábado (21), Jadsa abre o Budweiser às 12h45, seguida por Agnes Nunes (14h45), Marina (16h55) e Lewis Capaldi (19h05). A principal atração da noite é Chappell Roan, das 21h30 às 23h. No Samsung Galaxy, Cypress Hill se apresenta às 18h e Skrillex toca das 20h10 às 21h25. No Perry’s, o encerramento é com Brutalismus 3000, das 22h às 23h30.
Lollapalooza
No domingo (22), o Budweiser recebe Djo às 16h55 e Turnstile às 19h05. O festival termina com Tyler, The Creator, das 21h30 às 22h45. No Samsung Galaxy, Addison Rae sobe ao palco às 18h, e Lorde se apresenta das 20h10 às 21h25. Já no Perry’s, Peggy Gou encerra a programação das 21h45 às 23h15.
As vendas são feitas pela Ticketmaster Brasil.
Os valores partem de R$ 546,50 (meia-entrada para o Lolla Day). Há opções de Lolla Pass (3 dias), Lolla Comfort e Lolla Lounge, com diferentes faixas de preço e benefícios.
O festival promete uma das edições mais disputadas dos últimos anos, com headliners em alta no circuito internacional e estreias aguardadas pelo público brasileiro.