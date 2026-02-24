Resumo Três Graças: nascimento de bebê provoca tensão, ameaça e confronto nesta terça (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:30
O capítulo de Três Graças, que vai ao ar nesta terça-feira (24 de fevereiro), será marcado por fortes emoções envolvendo o nascimento de uma criança e uma disputa tensa pelo bebê.
Jorginho se emociona ao ouvir o choro de uma criança, enquanto Herculano tenta acalmar Lena diante da situação delicada. A tensão aumenta quando Samira avisa a Lena que a criança nasceu bem, mas faz uma ameaça direta: afirma que não entregará o bebê caso ela apareça na clínica.
Três Graças: núcleo jovem e adjacências
Determinando a mudar o rumo da situação, Jorginho finge passar mal e aproveita a distração de Edilberto para desarmá-lo. Em paralelo, Pastor Albérico consegue tranquilizar Lígia em meio ao caos.
Raul entra em desespero ao ser impedido de ver a filha recém-nascida. Arminda, abalada, começa a cogitar a possibilidade de pegar a neta para si.
O conflito atinge o ápice quando Samira ataca Jorginho. Em meio à confusão, a enfermeira entrega a filha de Joélly para Samira. No entanto, Joélly desperta a tempo de ver o rosto da filha, em uma das cenas mais emocionantes do capítulo.