Resumo Três Graças: nascimento de bebê provoca tensão, ameaça e confronto nesta terça (24)

Jorginho reage ao ouvir choro de criança, Samira faz ameaça a Lena e Joélly consegue ver o rosto da filha em cena decisiva da novela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:30

Nasce a filha de Joélly e Raul em Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Três Graças, que vai ao ar nesta terça-feira (24 de fevereiro), será marcado por fortes emoções envolvendo o nascimento de uma criança e uma disputa tensa pelo bebê.

Jorginho se emociona ao ouvir o choro de uma criança, enquanto Herculano tenta acalmar Lena diante da situação delicada. A tensão aumenta quando Samira avisa a Lena que a criança nasceu bem, mas faz uma ameaça direta: afirma que não entregará o bebê caso ela apareça na clínica.

Três Graças: núcleo jovem e adjacências

O bebê de Joélly é fruto do romance com Raul (Paulo Mendes), rapaz rico que passou a frequentar a Chacrinha em busca de drogas. por Divulgação
Raul é filho de Arminda e neto de Josefa, um jovem introspectivo que sofre com o desprezo da mãe e se isola em seus conflitos internos. por Divulgação
Arminda (Grazi Massafera) por Divulgação
Arminda é a viúva de Rogério e amante de Santiago Ferette, com quem compartilha segredos e negócios ilícitos. Vive em um casarão de luxo em São Paulo, onde esconde dinheiro dentro de uma escultura neoclássica. por Divulgação
Kellen (Luiza Rosa) e Joélly (Alana Cabral) por Divulgação
Xamã viverá o traficante Bagdá por Divulgação
1 de 6
O bebê de Joélly é fruto do romance com Raul (Paulo Mendes), rapaz rico que passou a frequentar a Chacrinha em busca de drogas. por Divulgação

Determinando a mudar o rumo da situação, Jorginho finge passar mal e aproveita a distração de Edilberto para desarmá-lo. Em paralelo, Pastor Albérico consegue tranquilizar Lígia em meio ao caos.

Raul entra em desespero ao ser impedido de ver a filha recém-nascida. Arminda, abalada, começa a cogitar a possibilidade de pegar a neta para si.

O conflito atinge o ápice quando Samira ataca Jorginho. Em meio à confusão, a enfermeira entrega a filha de Joélly para Samira. No entanto, Joélly desperta a tempo de ver o rosto da filha, em uma das cenas mais emocionantes do capítulo.

Três Graças

