NOVELA DAS 9

Resumo Três Graças: nascimento de bebê provoca tensão, ameaça e confronto nesta terça (24)

Jorginho reage ao ouvir choro de criança, Samira faz ameaça a Lena e Joélly consegue ver o rosto da filha em cena decisiva da novela

Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:30

Nasce a filha de Joélly e Raul em Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Três Graças, que vai ao ar nesta terça-feira (24 de fevereiro), será marcado por fortes emoções envolvendo o nascimento de uma criança e uma disputa tensa pelo bebê.

Jorginho se emociona ao ouvir o choro de uma criança, enquanto Herculano tenta acalmar Lena diante da situação delicada. A tensão aumenta quando Samira avisa a Lena que a criança nasceu bem, mas faz uma ameaça direta: afirma que não entregará o bebê caso ela apareça na clínica.

Três Graças: núcleo jovem e adjacências 1 de 6

Determinando a mudar o rumo da situação, Jorginho finge passar mal e aproveita a distração de Edilberto para desarmá-lo. Em paralelo, Pastor Albérico consegue tranquilizar Lígia em meio ao caos.

Raul entra em desespero ao ser impedido de ver a filha recém-nascida. Arminda, abalada, começa a cogitar a possibilidade de pegar a neta para si.