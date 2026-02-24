Como é a mansão de R$ 40 milhões de Maíra Cardi, com paredes de vidro e 40 banheiros, que era de Neymar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:00
A mansão de R$ 40 milhões de Maíra Cardi e Thiago Nigro virou assunto após o casal revelar detalhes do novo imóvel em São Paulo. A propriedade, que já pertenceu a Neymar Jr., impressiona pelas paredes de vidro, espaço estilo balada e estrutura milionária.
Maíra Cardi e Thiago Nigro decidiram comprar a casa para ficar mais perto dos escritórios das respectivas empresas, localizados em Alphaville. A mudança aconteceu também após a gravidez da influenciadora.
O imóvel tem 2 mil m² de área construída. A casa é praticamente toda de vidro, com vista privilegiada e ambientes amplos.
No térreo ficam sala, cozinha e espaço gourmet para churrasco. Já o segundo andar abriga os quartos, incluindo a suíte master, outras quatro suítes e um escritório.
Casa de Maíra Cardi e Thiago Nigro
A propriedade ainda conta com elevador com capacidade para 12 pessoas.
Um dos pontos que mais chamam atenção na mansão é o espaço de festa que existia na parte inferior do imóvel. O ambiente, usado por Neymar Jr., tinha palco e até avisos proibindo filmagens e fotos.
Ao todo, a parte de baixo reúne cerca de 40 banheiros e uma ampla área que funcionava como garagem e salão de eventos. O casal pretende transformar o antigo espaço balada em uma academia.
Maíra Cardi e Thiago Nigro já anunciaram mudanças na mansão de R$ 40 milhões. Entre os planos estão a criação de uma brinquedoteca, mudança da adega, construção de uma sala de oração e ampliação da academia.
A decisão de compra foi motivada pelo tempo que o casal perdia no trânsito entre Valinhos e Alphaville.