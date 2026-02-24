ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (24 de fevereiro): negociações favorecem avanços e decisões estratégicas ganham força

O dia impulsiona acordos, movimentações profissionais e ajustes financeiros, enquanto relações pedem equilíbrio entre razão e sensibilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A energia desta terça-feira, dia 24 de fevereiro, destaca conversas importantes, decisões práticas e oportunidades de fortalecimento na vida profissional. Questões financeiras pedem cautela, mas também visão estratégica. No campo afetivo, pequenas atitudes podem fazer grande diferença. As cores e números da sorte ajudam a direcionar foco, confiança e clareza nas escolhas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Uma pausa na rotina ajuda a reorganizar ideias e recuperar o ânimo. Novas possibilidades de renda podem surgir de caminhos pouco explorados.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 11

Touro: Apoio de alguém influente fortalece sua posição. Negociações tendem a colocar você em vantagem, especialmente no trabalho.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 9

Gêmeos: Discrição em assuntos financeiros evita complicações. Organização e planejamento trazem mais produtividade ao dia.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 7

Câncer: Controle maior dos gastos ajuda a manter estabilidade. Conversas claras no ambiente profissional reduzem tensões.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 18

Leão: Reconhecimento pode surgir por meio de um projeto importante. Evitar conflitos desnecessários preserva a harmonia familiar.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 8

Virgem: Dividir responsabilidades facilita o andamento das tarefas. Práticas de relaxamento ajudam a manter o equilíbrio emocional.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 1

Libra: Resultados financeiros começam a mostrar progresso. Momentos leves em família trazem bem-estar e renovam o ânimo.

Cor da sorte: Vermelho claro

Número da sorte: 5

Escorpião: Organização do tempo é essencial para cumprir prazos. Resolver pendências financeiras traz alívio.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 3

Sagitário: Conversas profissionais tendem a avançar de forma positiva. Evitar gastos impulsivos mantém o orçamento equilibrado.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Capricórnio: Melhoras financeiras dão mais segurança para novos planos. Atenção às demandas familiares fortalece vínculos.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 17

Aquário: Oportunidades ligadas a imóveis ou projetos estruturais podem ganhar destaque. Foco redobrado evita sobrecarga.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Peixes: Expressar suas ideias com firmeza aumenta seu reconhecimento. Estabilidade emocional favorece decisões importantes.

Cor da sorte: Vinho