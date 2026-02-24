Cor e número da sorte de hoje (24 de fevereiro): negociações favorecem avanços e decisões estratégicas ganham força

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:00
A energia desta terça-feira, dia 24 de fevereiro, destaca conversas importantes, decisões práticas e oportunidades de fortalecimento na vida profissional. Questões financeiras pedem cautela, mas também visão estratégica. No campo afetivo, pequenas atitudes podem fazer grande diferença. As cores e números da sorte ajudam a direcionar foco, confiança e clareza nas escolhas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Uma pausa na rotina ajuda a reorganizar ideias e recuperar o ânimo. Novas possibilidades de renda podem surgir de caminhos pouco explorados.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 11
Touro: Apoio de alguém influente fortalece sua posição. Negociações tendem a colocar você em vantagem, especialmente no trabalho.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 9
Gêmeos: Discrição em assuntos financeiros evita complicações. Organização e planejamento trazem mais produtividade ao dia.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 7
Câncer: Controle maior dos gastos ajuda a manter estabilidade. Conversas claras no ambiente profissional reduzem tensões.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 18
Leão: Reconhecimento pode surgir por meio de um projeto importante. Evitar conflitos desnecessários preserva a harmonia familiar.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 8
Virgem: Dividir responsabilidades facilita o andamento das tarefas. Práticas de relaxamento ajudam a manter o equilíbrio emocional.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 1
Libra: Resultados financeiros começam a mostrar progresso. Momentos leves em família trazem bem-estar e renovam o ânimo.
Cor da sorte: Vermelho claro
Número da sorte: 5
Escorpião: Organização do tempo é essencial para cumprir prazos. Resolver pendências financeiras traz alívio.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 3
Sagitário: Conversas profissionais tendem a avançar de forma positiva. Evitar gastos impulsivos mantém o orçamento equilibrado.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 6
Capricórnio: Melhoras financeiras dão mais segurança para novos planos. Atenção às demandas familiares fortalece vínculos.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 17
Aquário: Oportunidades ligadas a imóveis ou projetos estruturais podem ganhar destaque. Foco redobrado evita sobrecarga.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 9
Peixes: Expressar suas ideias com firmeza aumenta seu reconhecimento. Estabilidade emocional favorece decisões importantes.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 22