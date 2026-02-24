Hoje (24 de fevereiro), pequenas decisões estratégicas podem definir o rumo das próximas semanas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 03:00
Hoje, 23 de fevereiro, não é sobre resultados imediatos, mas sobre construção sólida. Pequenas correções de rota, revisões conscientes e escolhas responsáveis terão impacto maior do que atitudes impulsivas. A energia pede maturidade, organização e atenção aos detalhes. Quem souber respeitar o próprio ritmo colherá estabilidade. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries
Ajustes discretos na sua rotina podem gerar grande impacto. Observe seus métodos, elimine desperdícios de tempo e refine processos. Pequenas melhorias constantes trarão produtividade sustentável.
Dica cósmica: aperfeiçoe o que já funciona antes de buscar algo novo.
Touro
Preste atenção ao que não está sendo dito, especialmente em ambientes profissionais. O tom das conversas pode revelar mais do que as palavras. Escuta atenta evita mal-entendidos e fortalece sua posição.
Dica cósmica: observe detalhes sutis antes de responder.
Gêmeos
Disciplina financeira será essencial. Evite compras impulsivas motivadas pelo humor do momento. Avalie com calma antes de confirmar qualquer gasto. Segurança futura depende das escolhas de hoje.
Dica cósmica: espere alguns minutos antes de tomar decisões financeiras.
Câncer
Gerencie sua energia com inteligência. Planeje pausas e cuide da alimentação. Sem equilíbrio físico e emocional, sua produtividade pode cair. Organização também inclui autocuidado.
Dica cósmica: inclua pequenos intervalos estratégicos na sua rotina.
Leão
Baseie seus planos na realidade atual. Avalie recursos, limites e capacidades antes de assumir compromissos. Planejamento sólido protege seus objetivos e evita frustrações.
Dica cósmica: confirme se sua estrutura sustenta seus planos.
Virgem
Converse com clareza se houver qualquer ruído ou mal-entendido. Resolver algo no início do dia evita tensão acumulada. Comunicação direta mantém o equilíbrio que você tanto valoriza.
Dica cósmica: fale com calma e foco nos fatos.
Libra
Estrutura será sua aliada. Organize prioridades antes de executar tarefas. Evite tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Quando você define ordem e sequência, tudo flui com mais harmonia.
Dica cósmica: estabeleça uma lista clara e siga um cronograma.
Escorpião
Não tome decisões apenas pela intuição. Reúna informações, analise cenários e pese consequências. Paciência hoje evita arrependimentos futuros.
Dica cósmica: adie decisões importantes até ter todos os dados necessários.
Sagitário
Flexibilidade será fundamental. Ajustar planos não significa fracasso, mas inteligência estratégica. Pequenas adaptações manterão seu progresso ativo.
Dica cósmica: revise sua estratégia sem abandonar seu objetivo.
Capricórnio
Defina um objetivo principal e concentre sua energia nele. Concluir algo significativo será mais satisfatório do que realizar várias tarefas pequenas sem impacto real.
Dica cósmica: escolha a tarefa que mais aproxima você da sua meta maior.
Aquário
Trabalho em equipe pode acelerar resultados. Delegar responsabilidades não diminui sua competência, mas aumenta eficiência. Confie em quem está ao seu lado.
Dica cósmica: distribua tarefas de acordo com as habilidades de cada pessoa.
Peixes
Identifique o que está bloqueando seu avanço. Medos e inseguranças precisam ser reconhecidos para que você possa agir com mais confiança. Clareza interna cria direção externa.
Dica cósmica: nomeie um medo específico e transforme-o em plano de ação.