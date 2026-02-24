Tarot de terça-feira (24 de fevereiro): A Roda da Fortuna anuncia reviravolta e novas oportunidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 05:00
O tarot para esta terça-feira, 24 de fevereiro, revela a poderosa Roda da Fortuna como carta do dia. O arcano simboliza movimento, transformação e acontecimentos inesperados que podem trazer uma verdadeira virada nos acontecimentos.
Se algo parecia travado ou sem solução, a energia muda. A Roda indica que situações começam a se desenrolar, e muitas vezes de forma surpreendente. Pode ser uma notícia, um convite, uma resposta aguardada ou até um encontro inesperado que altera planos.
Tarot
No campo profissional, há possibilidade de mudanças positivas, oportunidades repentinas ou decisões que abrem novos caminhos. Já no amor, o destino pode agir de forma curiosa, aproximando pessoas ou reacendendo sentimentos.
Mas a carta também lembra: a vida é feita de ciclos. O que sobe pode descer, e vice-versa. Por isso, é importante manter equilíbrio emocional e aproveitar o momento favorável com sabedoria.
Conselho do Tarot para hoje:
Confie no fluxo da vida. Nem tudo está sob seu controle, mas o universo pode estar trabalhando a seu favor.
Energia do dia: movimento, virada e surpresa.
Palavras-chave: destino, mudança, oportunidade, ciclo.