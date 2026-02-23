Acesse sua conta
Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final

O time paranaense contou com três jogadores que passaram pelo Esquadrão e dois pelo Rubro-negro

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:11

Wallace Reis, ex-Vitória, com a camisa do Londrina
Wallace Reis, ex-Vitória, com a camisa do Londrina Crédito: Divulgação/Londrina

O Londrina, time de Guilherme Bellintani, está na final do Campeonato Paranaense após superar o Athletico-PR por 1x0 na Ligga Arena, no último final de semana. O time garantiu vaga na final com um misto de jogadores que passaram por Bahia e Vitória e vai enfrentar o Operário.

A proximidade do dirigente com o Bahia rendeu três jogadores em campo que já passaram pelo Esquadrão. O lateral direito André Dominique e os atacantes Vitor Jacaré e Gilberto entraram ao longo da partida para ajudar o Tubarão na classificação. O jovem defensor fez apenas 37 partidas pelo clube baiano, onde foi revelado.

Vitor Jacaré com a camisa do Bahia

Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC BAHIA
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por Divulgação/EC Bahia
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por Rafael Machaddo/EC Bahia
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia

A passagem de Vitor Jacaré por Salvador começou em 2022, quando o atacante foi contratado para reforçar o elenco tricolor na Série B daquele ano. Com o acesso conquistado e o bom desempenho dentro de campo, o atleta foi mantido para a temporada seguinte, sua última com a camisa do Esquadrão. Foram 80 jogos pelo Bahia, com 12 gols e sete assistências.

Relembre momentos da carreira de Gilberto

Gilberto marcou 9 gols em 25 jogos pelo Bahia em 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Gilberto marcou 29 gols em 58 jogos pelo Bahia em 2019 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Gilberto marcou 26 gols em 56 jogos pelo Bahia em 2021 por Felipe Oliveira/ EC Bahia
Gilberto marcou 19 gols em 50 jogos pleo Bahia em 2020 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Gilberto com a camisa do Cruzeiro por Divulgação/Cruzeiro
Gilberto com a camis do Al Wasl por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto em ação pelo Juventude por Divulgação/Juventude
Gilberto marcou 9 gols em 25 jogos pelo Bahia em 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia

Ídolo do Esquadrão de Aço, Gilberto viveu o melhor momento da carreira no Bahia. Maior artilheiro da Arena Fonte Nova desde a reinauguração do estádio, com 30 gols, ele encerrou sua passagem pelo clube com 189 jogos, 83 gols e 14 assistências, além dos títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste de 2021. Apelidado de “Gibagol”, construiu forte identificação com a torcida tricolor.

Já do lado rubro-negro, o time paranaense contou com dois jogadores que passaram pelo Vitória em um passado recente. São eles: o zagueiro Wallace Reis e o volante Lucas Marques. Ambos começaram o confronto contra o Athletico-PR como titulares do Tubarão.

Relembre a passagem de Wallace Reis pelo Vitória

Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Wallace Reis foi contratado pelo Londrina por Divulgação/LEC
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória

Wallace surgiu nas categorias de base do Vitória no sub-15 e chegou ao profissional, ficando até 2010, quando se transferiu ao Corinthians. Com a camisa rubro-negra, o jogador teve 251 aparições na carreira, marcando 14 gols ao longo de suas passagens pela equipe baiana.

Relembre a passagem de Lucas Marques pelo Vitória

Lucas Marques teve poucas chances e deixou o Leão rumo ao Figueirense por Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória
Lucas Marques teve poucas chances e deixou o Leão rumo ao Figueirense por Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória

Natural de Osasco, em São Paulo, o volante Lucas Marques foi uma das contratações do Vitória para reforçar o time na Série A do Campeonato Brasileiro em 2018. O jogador, no entanto, fez apenas 17 partidas antes de ter seu empréstimo repassado para o Figueirense, no mesmo ano.

