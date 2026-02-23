TEMPERO TRICOLOR

Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final

O time paranaense contou com três jogadores que passaram pelo Esquadrão e dois pelo Rubro-negro

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:11

Wallace Reis, ex-Vitória, com a camisa do Londrina Crédito: Divulgação/Londrina

O Londrina, time de Guilherme Bellintani, está na final do Campeonato Paranaense após superar o Athletico-PR por 1x0 na Ligga Arena, no último final de semana. O time garantiu vaga na final com um misto de jogadores que passaram por Bahia e Vitória e vai enfrentar o Operário.

A proximidade do dirigente com o Bahia rendeu três jogadores em campo que já passaram pelo Esquadrão. O lateral direito André Dominique e os atacantes Vitor Jacaré e Gilberto entraram ao longo da partida para ajudar o Tubarão na classificação. O jovem defensor fez apenas 37 partidas pelo clube baiano, onde foi revelado.

Vitor Jacaré com a camisa do Bahia 1 de 6

A passagem de Vitor Jacaré por Salvador começou em 2022, quando o atacante foi contratado para reforçar o elenco tricolor na Série B daquele ano. Com o acesso conquistado e o bom desempenho dentro de campo, o atleta foi mantido para a temporada seguinte, sua última com a camisa do Esquadrão. Foram 80 jogos pelo Bahia, com 12 gols e sete assistências.

Relembre momentos da carreira de Gilberto 1 de 7

Ídolo do Esquadrão de Aço, Gilberto viveu o melhor momento da carreira no Bahia. Maior artilheiro da Arena Fonte Nova desde a reinauguração do estádio, com 30 gols, ele encerrou sua passagem pelo clube com 189 jogos, 83 gols e 14 assistências, além dos títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste de 2021. Apelidado de “Gibagol”, construiu forte identificação com a torcida tricolor.

Já do lado rubro-negro, o time paranaense contou com dois jogadores que passaram pelo Vitória em um passado recente. São eles: o zagueiro Wallace Reis e o volante Lucas Marques. Ambos começaram o confronto contra o Athletico-PR como titulares do Tubarão.

Relembre a passagem de Wallace Reis pelo Vitória 1 de 2

Wallace surgiu nas categorias de base do Vitória no sub-15 e chegou ao profissional, ficando até 2010, quando se transferiu ao Corinthians. Com a camisa rubro-negra, o jogador teve 251 aparições na carreira, marcando 14 gols ao longo de suas passagens pela equipe baiana.

Relembre a passagem de Lucas Marques pelo Vitória 1 de 1