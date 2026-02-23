PUNIÇÃO

Zagueiro é multado pelo Bragantino em 50% do salário após falas machistas

Gustavo Marques criticou a árbitra Daiane Muniz após derrota no Paulista; valor será destinado a ONG

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:30

Zagueiro Gustavo Marques, do RB Bragantino Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

O zagueiro Gustavo Marques será multado pelo Red Bull Bragantino em 50% de seus vencimentos após declarações machistas direcionadas à árbitra Daiane Muniz, na derrota para o São Paulo Futebol Clube pelo Campeonato Paulista. De acordo com o clube, a penalidade está relacionada às falas do defensor depois da partida. O valor será destinado à ONG Rendar, organização que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade na região de Bragança Paulista.

Além da multa, o jogador não será relacionado para o próximo compromisso da equipe. O Bragantino enfrenta o Club Athletico Paranaense nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Em nota oficial, o clube afirmou que pretende ampliar ações educativas: "O Red Bull Bragantino mantém conversas com a própria ONG e com outras instituições de Bragança Paulista para que medidas sociais e educativas, que já acontecem ao longo do ano, sejam intensificadas e propagadas dentro do clube e em nossa sociedade".

A controvérsia teve início quando o atleta criticou a arbitragem afirmando que “colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho”. Posteriormente, o Bragantino se posicionou publicamente em defesa da árbitra.

Na zona mista, Gustavo Marques reconheceu o erro e pediu desculpas: "Queria vir a público pedir perdão a todas as mulheres pela minha fala. Eu sei que eu sou ser humano. Todo ser humano erra. Naquele momento, eu estava com a cabeça quente, estava nervoso, falei coisas que eu não deveria. Também fui ali na Daiane, pedi a ela perdão. Ela estava com uma assistente dela. Também pedi perdão a ela, porque ela também é mulher".

A Federação Paulista de Futebol informou que encaminhará o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), responsável por analisar eventuais sanções esportivas.