Confira as datas e horários das semifinais do Campeonato Baiano 2026

Pedro Carreiro
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:03
A Federação Bahiana de Futebol (FBF) publicou, nesta segunda-feira (23), as datas e os horários das semifinais do Campeonato Baiano. Bahia e Juazeirense se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), na Fonte Nova, enquanto o Vitória e Jacuipense duelam no mesmo horário, mas no domingo (1º).
A dupla Ba-Vi ganhou o direito de jogar em casa pois tiveram as melhores campanhas da 1ª fase do certame. O Esquadrão foi o primeiro colocado, com uma pontuação recorde de 23 pontos, e por isso enfrenta em casa o quarto colocado Juazeirense, que fez 13 pontos, na Fonte. O Leão, por sua vez, terminou na segunda posição, com 16 pontos, e enfrenta o terceiro colocado Jacuipense, que fez 13, na Toca.
Os classificados para a grande decisão serão decididos em jogo único, assim como a final. Em caso de empate, a vaga será decidida em disputa de pênaltis. Na final, que será no dia 7 ou 8 de março, o time de melhor campanha acumulada entre primeira fase e semifinal terá o mando de campo.