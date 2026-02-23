Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira as datas e horários das semifinais do Campeonato Baiano 2026

O Bahia encara a Juazeirense, enquanto o Vitória pega o Jacuipense

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:03

Troféu do Campeonato Baiano
Troféu do Campeonato Baiano Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) publicou, nesta segunda-feira (23), as datas e os horários das semifinais do Campeonato Baiano. Bahia e Juazeirense se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), na Fonte Nova, enquanto o Vitória e Jacuipense duelam no mesmo horário, mas no domingo (1º).

Veja como ficou a tabela da primeira fase do Campeonato Baiano de 2026

1º colocado: Bahia (23 pontos e classificado para semifinais) por Reprodução
2º colocado: Vitória (16 pontos e classificado para semifinais) por Reprodução
3º colocado: Jacuipense (13 pontos e classificado para semifinais) por Reprodução
4º colocado: Juazeirense (13 pontos e classificado para semifinais) por Reprodução
5º colocado: Jequié (12 pontos) por Reprodução
6º colocado: Porto-BA (11 pontos) por Reprodução
7º colocado: Barcelona de Ilhéus (10 pontos) por Reprodução
8º colocado: Galícia (9 pontos) por Reprodução
9º colocado: Bahia de Feira (9 pontos e rebaixado) por Reprodução
10º colocado: Atlético de Alagoinhas (3 pontos e rebaixado) por Reprodução
1 de 10
1º colocado: Bahia (23 pontos e classificado para semifinais) por Reprodução

A dupla Ba-Vi ganhou o direito de jogar em casa pois tiveram as melhores campanhas da 1ª fase do certame. O Esquadrão foi o primeiro colocado, com uma pontuação recorde de 23 pontos, e por isso enfrenta em casa o quarto colocado Juazeirense, que fez 13 pontos, na Fonte. O Leão, por sua vez, terminou na segunda posição, com 16 pontos, e enfrenta o terceiro colocado Jacuipense, que fez 13, na Toca.

Os classificados para a grande decisão serão decididos em jogo único, assim como a final. Em caso de empate, a vaga será decidida em disputa de pênaltis. Na final, que será no dia 7 ou 8 de março, o time de melhor campanha acumulada entre primeira fase e semifinal terá o mando de campo.

LEIA MAIS

Vitória se movimenta no mercado para fechar primeira janela de transferências

Lateral vai passar por cirurgia e desfalca o Bahia na Libertadores

Baianão definido: saiba quais são as semifinais e quem foi rebaixado

Vitória vence Galícia por 3x0 no Barradão e vai jogar semifinal do Baianão em casa

Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos

Tags:

Bahia Vitória Campeonato Baiano 2026

Mais recentes

Imagem - Ex-atacante do Bahia brilha em retorno ao futebol após lesão grave que o afastou dos gramados

Ex-atacante do Bahia brilha em retorno ao futebol após lesão grave que o afastou dos gramados
Imagem - Campeão nacional pelo Vitória salva time gaúcho do rebaixamento com gol decisivo

Campeão nacional pelo Vitória salva time gaúcho do rebaixamento com gol decisivo
Imagem - Meia que decepcionou no Bahia vira chave na carreira e briga por título inédito

Meia que decepcionou no Bahia vira chave na carreira e briga por título inédito

MAIS LIDAS

Imagem - Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027
01

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja
03

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

Imagem - 4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026
04

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026