Confira as datas e horários das semifinais do Campeonato Baiano 2026

O Bahia encara a Juazeirense, enquanto o Vitória pega o Jacuipense

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:03

Troféu do Campeonato Baiano Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) publicou, nesta segunda-feira (23), as datas e os horários das semifinais do Campeonato Baiano. Bahia e Juazeirense se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), na Fonte Nova, enquanto o Vitória e Jacuipense duelam no mesmo horário, mas no domingo (1º).

A dupla Ba-Vi ganhou o direito de jogar em casa pois tiveram as melhores campanhas da 1ª fase do certame. O Esquadrão foi o primeiro colocado, com uma pontuação recorde de 23 pontos, e por isso enfrenta em casa o quarto colocado Juazeirense, que fez 13 pontos, na Fonte. O Leão, por sua vez, terminou na segunda posição, com 16 pontos, e enfrenta o terceiro colocado Jacuipense, que fez 13, na Toca.