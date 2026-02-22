Baianão definido: saiba quais são as semifinais e quem foi rebaixado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:20
Com a realização da última rodada neste domingo, o Campeonato Baiano está definido. Nas semifinais, o Bahia vai enfrentar a Juazeirense na Arena Fonte Nova, enquanto o Vitória recebe o Jacuipense no Barradão. Os dois confrontos serão disputados no próximo final de semana.
Com muitas equipes entrando na última rodada com chances de ir para a semifinal e de cair, quem se deu mal foi o Bahia de Feira, derrotado pelo Jacuipense por 3x1 no 9º jogo do torneio. O outro rebaixado foi o Atlético de Alagoinhas, que só conseguiu somar três pontos ao longo da competição.
Veja como foi Vitória x Galícia, pela 9ª rodada do Baianão
Atlético de Alagoinhas 2 x 4 Bahia