Baianão definido: saiba quais são as semifinais e quem foi rebaixado

Torneio terminou a sua primeira fase neste domingo (22), com a realização da última rodada

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:20

Bahia e Vitória estão classificados para as semifinais do Campeonato Baiano
Bahia e Vitória estão classificados para as semifinais do Campeonato Baiano Crédito: Letícia Martins/EC Bahia; Victor Ferreira/EC Vitória

Com a realização da última rodada neste domingo, o Campeonato Baiano está definido. Nas semifinais, o Bahia vai enfrentar a Juazeirense na Arena Fonte Nova, enquanto o Vitória recebe o Jacuipense no Barradão. Os dois confrontos serão disputados no próximo final de semana.

Com muitas equipes entrando na última rodada com chances de ir para a semifinal e de cair, quem se deu mal foi o Bahia de Feira, derrotado pelo Jacuipense por 3x1 no 9º jogo do torneio. O outro rebaixado foi o Atlético de Alagoinhas, que só conseguiu somar três pontos ao longo da competição.

Veja como foi Vitória x Galícia, pela 9ª rodada do Baianão

Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho marcou o terceiro gol do Vitória diante do Galícia por Márcio José/ Estadão Conteúdo
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória

Atlético de Alagoinhas 2 x 4 Bahia

Atlético de Alagoinhas 2 x 4 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Atlético de Alagoinhas 2 x 4 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Atlético de Alagoinhas 2 x 4 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Atlético de Alagoinhas 2 x 4 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Atlético de Alagoinhas 2 x 4 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Atlético de Alagoinhas 2 x 4 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia vence Atlético de Lagoinhas na por Divugalção
Atlético de Alagoinhas 2 x 4 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia

Veja como terminou a tabela da 1ª fase do Campeonato Baiano:

Classificação fornecida por Sofascore

