Técnico do Vitória, Jair Ventura celebra semifinal e critica Baianão: 'É uma pena'

Leão vai jogar a semifinal do Campeonato Baiano contra o Jacuipense no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 19:15

Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória vai jogar a semifinal do Campeonato Baiano contra o Jacuipense no Barradão. A classificação e a definição de que a próxima partida será jogada em casa aconteceu neste domingo (22), após o Leão fazer valer o mando de campo e superar o Galícia dentro de seu estádio por 3x0, pela 9ª rodada do Baianão. Após a classificação, o técnico Jair Ventura celebrou o desempenho da equipe em campo.

"Controle total do jogo, esperávamos que o Vitória controlasse até o último minuto. Diferente do último jogo, conseguimos o gol, que fez com que eles abrissem mais um pouquinho. A equipe adversária praticamente abdicou de atacar e quando eles vieram para jogar um pouquinho mais, a gente criou inúmeras chances. Eu acho que ainda poderia ter sido um placar mais elástico, pênalti perdido, diversas oportunidades cara a cara, mas agora já passou. Foco único na semifinal para a gente buscar a classificação", disse.

Veja como foi Vitória x Galícia, pela 9ª rodada do Baianão

Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho marcou o terceiro gol do Vitória diante do Galícia por Márcio José/ Estadão Conteúdo

Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória

O treinador do Vitória também fez um pedido para que a competição reconsidere o final do prazo para inscrição de atletas, o que faz o Vitória não poder utilizar o atacante argentino Diego Tarzia e o zagueiro Cacá na sequência do Baianão. "É uma pena que a gente não pode inscrever mais atletas. É uma coisa até para a gente pensar para o ano que vem. Acho que quem ganha é todo mundo, os torcedores, o pessoal de casa. Acho que seria melhor para o campeonato como um todo que a gente pudesse inscrever novos atletas nessa fase", comentou.

O adversário do próximo final de semana será o Jacuipense, time que já enfrentou o Leão na temporada. Para Jair, a diferença daquele time para o que vai entrar no próximo jogo será de "1000%". "Era início de temporada, a gente estava ainda fazendo uma preparação. A gente não abdicou do campeonato, mas preparamos um pouquinho mais do Campeonato Brasileiro. Eles também ficaram mais fortes como equipe, assim como a gente", explicou.

O Leão entrou em campo com novidades na equipe titular. O jovem Edenilson ganhou a titularidade novamente, assim como o atacante Osvaldo, que foi escalado para suprir a ausência de Renato Kayzer. O centroavante foi poupado da partida pela carga de jogos elevada.

O treinador rubro-negro celebrou o elenco que tem à disposição e elogiou o volante Martínez, que estreou como titular na última partida com gol marcado. Além do centroavante titular, o comandante rubro-negro não contou com Dudu, Caíque Gonçalves, Nathan Mendes e Luan Cândido. No intervalo, inclusive, precisou tirar Camutanga do time.

"A gente tem que pensar no que for melhor para o Vitória, jogar com os melhores atletas. A gente ganha uma peça importante [com o Martínez], independente de sistema, que a gente tenha mais peças. Por isso a importância de um elenco, porque para uma competição como o Campeonato Brasileiro, se você tem 10, 11 jogadores, você provavelmente vai ter dificuldade. Por isso que o Flamengo e o Palmeiras estão contratando quase dois, três times. Para a gente ter 3, 4 jogadores por posição, quem ganha é o Vitória e também o treinador que tem mais opções", comentou.

No entanto, a principal mudança do Vitória foi o esquema utilizado por Jair Ventura para o confronto. O comandante rubro-negro abandonou os usuais três zagueiros para dar lugar a mais um homem no meio de campo. Por vezes era Matheuzinho quem aparecia como o "camisa 10", mas Aitor Cantalapiedra também ocupava a função. 

Com o resultado, o Vitória vai ter uma semana de treinos antes de voltar a campo para disputar a semifinal do Campeonato Baiano. A partida do meio de semana, que seria contra o Botafogo, foi adiada pela participação da equipe carioca na Copa Libertadores.

