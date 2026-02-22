Vitória vence Galícia por 3x0 no Barradão e vai jogar semifinal do Baianão em casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:04
O Vitória vai jogar a semifinal do Campeonato Baiano contra o Jacuipense no Barradão. A classificação e a definição de que a próxima partida será jogada em casa aconteceu neste domingo (22), após o Leão fazer valer o mando de campo e superar o Galícia dentro de seu estádio por 3x0, pela 9ª rodada do Baianão. Erick, Aitor Cantalapiedra e Matheuzinho foram os autores dos gols rubro-negros.
O Leão entrou em campo com novidades na equipe titular. O jovem Edenilson ganhou a titularidade novamente, assim como o atacante Osvaldo, que foi escalado para suprir a ausência de Renato Kayzer. O centroavante foi poupado da partida pela carga de jogos elevada.
Veja como foi Vitória x Galícia, pela 9ª rodada do Baianão
No entanto, a principal mudança do Vitória foi o esquema utilizado por Jair Ventura para o confronto. O comandante rubro-negro abandonou os usuais três zagueiros para dar lugar a mais um homem no meio de campo. Por vezes era Matheuzinho quem aparecia como o "camisa 10", mas Aitor Cantalapiedra também ocupava a função.
Com o resultado, o Vitória vai ter uma semana de treinos antes de voltar a campo para disputar a semifinal do Campeonato Baiano. A partida do meio de semana, que seria contra o Botafogo, foi adiada pela participação da equipe carioca na Copa Libertadores.
Quando a bola rolou, o cenário visto dentro de campo foi exatamente como o esperado. O Vitória tomou para si o controle da bola e teve mais tempo e paciência para armar as jogadas. Do outro lado, no entanto, o Galícia abaixou os blocos de marcação e só se defendeu. Os visitantes, no entanto, estavam à espreita, procurando uma oportunidade para explorar um contra-ataque.
Quem foi ao Barradão, acompanhou o Leão exercendo essa pressão a todo o momento. No primeiro tempo, porém, a maioria das chances aconteceram a partir de chutes de fora da área, principalmente com Erick. O time rubro-negro passou a cruzar menos e se concentrou em criar lances com triangulações entre os quatro homens da frente.
Foi dentro dessa estratégia que os donos da casa enfim chegaram ao gol. Na faixa dos 38 minutos, Martínez, Matheuzinho e Aitor tabelaram no meio de campo e o espanhol ficou com a bola dentro da área. O camisa 17 cruzou rasteiro para o meio da área e Erick apareceu para completar com o pé direito e abrir o placar no jogo.
Praticamente sem sofrer na primeira etapa, o Vitória voltou do intervalo com uma mudança. Camutanga foi preservado para que Neris ganhasse mais minutos em campo. Se os primeiros 45 minutos terminaram com o Leão furando o bloqueio adversário, o caminho para as redes já era conhecido, só precisava explorá-lo novamente. E foi exatamente o que aconteceu.
Logo aos quatro minutos do segundo tempo, o Leão recuperou a bola no meio de campo e rapidamente acionou Aitor Cantalapiedra. O meia espanhol tinha três opções de passe, mas decidiu resolver o lance e emendou um chutaço de fora da área. A bola ainda beijou uma das traves antes de morrer no fundo das redes.
Um minuto depois, foi a vez de Matheuzinho mostrar serviço. Em jogada pela direita, Erick recebeu e encontrou Matheuzinho livre dentro da área. O camisa 10 chamou o marcador para dançar, cortou para a perna esquerda e bateu colocado para vencer o goleiro do Galícia e ampliar o marcador.
O Leão foi empilhando chances para transformar o resultado em goleada, mas a melhor chance de fazer o quarto gol veio aos 30 minutos. Marinho achou um passe para Fabri, que limpou a bola e foi derrubado pela marcação dentro da área. Marinho atendeu o pedido da torcida e foi para a cobrança, mas viu Rafael Puridade voar para o canto esquerdo e impedir o tento do camisa sete.
Vitória 3 x 0 Galícia - 9ª Rodada do Campeonato Baiano
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Camutanga (Neris), Edenilson e Ramon (Jamerson); Emmanuel Martínez, Gabriel Baralhas e Cantalapiedra (Lucas Silva); Matheuzinho (Marinho), Erick e Osvaldo (Fabri). Técnico: Jair Ventura.
Galícia: Rafael Puridade; Alex Santos (Thiago), Luiz Bahia, William e Lucas Araújo; Gabriel Vieira (Antony Popó), Mayron (Augusto Sheik) e Rafael Mineiro; Da Ilha, Ivisson (Gledson Junior) e Thiaguinho (Igor). Técnico: Edson Fabiano.
Estádio: Barradão, em Salvador;
Gols: Erick, aos 38 minutos do primeiro tempo; Aitor Cantalapiedra, aos 4, e Matheuzinho, aos 5 minutos do segundo tempo;
Cartões amarelos: Rafael Puridade, Alex Santos, William (Galícia);
Público pagante: 6.267 pessoas;
Renda: R$ 140.867,00;
Arbitragem: Josué Reis de Jesus Júnior, auxiliado por Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Maurício Araújo da Mota