Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória vence Galícia por 3x0 no Barradão e vai jogar semifinal do Baianão em casa

Erick, Aitor Cantalapiedra e Marinho foram os autores dos gols rubro-negros

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:04

Matheuzinho marcou o terceiro gol do Vitória diante do Galícia
Matheuzinho marcou o terceiro gol do Vitória diante do Galícia Crédito: Márcio José/ Estadão Conteúdo

O Vitória vai jogar a semifinal do Campeonato Baiano contra o Jacuipense no Barradão. A classificação e a definição de que a próxima partida será jogada em casa aconteceu neste domingo (22), após o Leão fazer valer o mando de campo e superar o Galícia dentro de seu estádio por 3x0, pela 9ª rodada do Baianão. Erick, Aitor Cantalapiedra e Matheuzinho foram os autores dos gols rubro-negros.

O Leão entrou em campo com novidades na equipe titular. O jovem Edenilson ganhou a titularidade novamente, assim como o atacante Osvaldo, que foi escalado para suprir a ausência de Renato Kayzer. O centroavante foi poupado da partida pela carga de jogos elevada.

Veja como foi Vitória x Galícia, pela 9ª rodada do Baianão

Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho marcou o terceiro gol do Vitória diante do Galícia por Márcio José/ Estadão Conteúdo
1 de 8
Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória

No entanto, a principal mudança do Vitória foi o esquema utilizado por Jair Ventura para o confronto. O comandante rubro-negro abandonou os usuais três zagueiros para dar lugar a mais um homem no meio de campo. Por vezes era Matheuzinho quem aparecia como o "camisa 10", mas Aitor Cantalapiedra também ocupava a função.

Com o resultado, o Vitória vai ter uma semana de treinos antes de voltar a campo para disputar a semifinal do Campeonato Baiano. A partida do meio de semana, que seria contra o Botafogo, foi adiada pela participação da equipe carioca na Copa Libertadores. 

O JOGO

Quando a bola rolou, o cenário visto dentro de campo foi exatamente como o esperado. O Vitória tomou para si o controle da bola e teve mais tempo e paciência para armar as jogadas. Do outro lado, no entanto, o Galícia abaixou os blocos de marcação e só se defendeu. Os visitantes, no entanto, estavam à espreita, procurando uma oportunidade para explorar um contra-ataque.

Quem foi ao Barradão, acompanhou o Leão exercendo essa pressão a todo o momento. No primeiro tempo, porém, a maioria das chances aconteceram a partir de chutes de fora da área, principalmente com Erick. O time rubro-negro passou a cruzar menos e se concentrou em criar lances com triangulações entre os quatro homens da frente.

Foi dentro dessa estratégia que os donos da casa enfim chegaram ao gol. Na faixa dos 38 minutos, Martínez, Matheuzinho e Aitor tabelaram no meio de campo e o espanhol ficou com a bola dentro da área. O camisa 17 cruzou rasteiro para o meio da área e Erick apareceu para completar com o pé direito e abrir o placar no jogo.

LEIA MAIS

Após punição por doping, atacante ex-Vitória se prepara para estrear por clube do exterior

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão

Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B

Ex-jogador do Vitória sofre racismo no exterior e esposa relata: 'Cenário de guerra'

Vitória fica próximo de anunciar contratação de campeão da Copa do Brasil

Praticamente sem sofrer na primeira etapa, o Vitória voltou do intervalo com uma mudança. Camutanga foi preservado para que Neris ganhasse mais minutos em campo. Se os primeiros 45 minutos terminaram com o Leão furando o bloqueio adversário, o caminho para as redes já era conhecido, só precisava explorá-lo novamente. E foi exatamente o que aconteceu.

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, o Leão recuperou a bola no meio de campo e rapidamente acionou Aitor Cantalapiedra. O meia espanhol tinha três opções de passe, mas decidiu resolver o lance e emendou um chutaço de fora da área. A bola ainda beijou uma das traves antes de morrer no fundo das redes.

Um minuto depois, foi a vez de Matheuzinho mostrar serviço. Em jogada pela direita, Erick recebeu e encontrou Matheuzinho livre dentro da área. O camisa 10 chamou o marcador para dançar, cortou para a perna esquerda e bateu colocado para vencer o goleiro do Galícia e ampliar o marcador.

O Leão foi empilhando chances para transformar o resultado em goleada, mas a melhor chance de fazer o quarto gol veio aos 30 minutos. Marinho achou um passe para Fabri, que limpou a bola e foi derrubado pela marcação dentro da área. Marinho atendeu o pedido da torcida e foi para a cobrança, mas viu Rafael Puridade voar para o canto esquerdo e impedir o tento do camisa sete.

FICHA TÉCNICA

Vitória 3 x 0 Galícia - 9ª Rodada do Campeonato Baiano

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Camutanga (Neris), Edenilson e Ramon (Jamerson); Emmanuel Martínez, Gabriel Baralhas e Cantalapiedra (Lucas Silva); Matheuzinho (Marinho), Erick e Osvaldo (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

Galícia: Rafael Puridade; Alex Santos (Thiago), Luiz Bahia, William e Lucas Araújo; Gabriel Vieira (Antony Popó), Mayron (Augusto Sheik) e Rafael Mineiro; Da Ilha, Ivisson (Gledson Junior) e Thiaguinho (Igor). Técnico: Edson Fabiano.

Estádio: Barradão, em Salvador;

Gols: Erick, aos 38 minutos do primeiro tempo; Aitor Cantalapiedra, aos 4, e Matheuzinho, aos 5 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Rafael Puridade, Alex Santos, William (Galícia);

Público pagante: 6.267 pessoas;

Renda: R$ 140.867,00;

Arbitragem: Josué Reis de Jesus Júnior, auxiliado por Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Maurício Araújo da Mota

Mais recentes

Imagem - Vasco demite Fernando Diniz após derrota no clássico e confirma interino no comando

Vasco demite Fernando Diniz após derrota no clássico e confirma interino no comando
Imagem - Neymar falha em eliminação do Santos, mas joga 90 minutos pela 1ª vez em 2026; veja reação de Vojvoda

Neymar falha em eliminação do Santos, mas joga 90 minutos pela 1ª vez em 2026; veja reação de Vojvoda
Imagem - Técnico do Vitória, Jair Ventura celebra semifinal e critica Baianão: 'É uma pena'

Técnico do Vitória, Jair Ventura celebra semifinal e critica Baianão: 'É uma pena'

MAIS LIDAS

Imagem - Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)
01

Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)

Imagem - Baianão definido: saiba quais são as semifinais e quem foi rebaixado
02

Baianão definido: saiba quais são as semifinais e quem foi rebaixado

Imagem - Vitória vence Galícia por 3x0 no Barradão e vai jogar semifinal do Baianão em casa
03

Vitória vence Galícia por 3x0 no Barradão e vai jogar semifinal do Baianão em casa

Imagem - Técnico do Vitória, Jair Ventura celebra semifinal e critica Baianão: 'É uma pena'
04

Técnico do Vitória, Jair Ventura celebra semifinal e critica Baianão: 'É uma pena'