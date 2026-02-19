NOVO ZAGUEIRO?

Vitória fica próximo de anunciar contratação de campeão da Copa do Brasil

Quando assinar contrato, o defensor será a 12ª contratação do Rubro-negro para a temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:39

Cacá está próximo de se tornar o novo zagueiro do Vitória Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Reforçar o elenco é sempre uma boa decisão para elevar o nível de um time. Por isso, o Vitória foi ao mercado em busca de um zagueiro para incrementar o elenco comandado pelo técnico Jair Ventura e chegou ao nome de Cacá, do Corinthians. O defensor está acertado com o Leão e, inclusive, foi poupado dos últimos treinos da equipe paulista. O jogador desembarcou em Salvador na tarde desta quinta-feira (19).

O defensor chega por empréstimo até o final da temporada, com obrigação de compra caso o Rubro-negro permaneça na elite do futebol brasileiro ao fim deste ano. Os valores da negociação não foram revelados. A expectativa é de que Cacá realize os exames médicos e, caso seja aprovado, seja anunciado pelo clube nos próximos dias.

Saiba quem é Cacá, zagueiro que negocia com o Vitória 1 de 7

Considerando o desempenho do zagueiro no último Campeonato Brasileiro, Cacá foi o jogador da equipe paulista com maior acerto no passe (94,59%), o quarto com mais duelos aéreos ganhos (34) e o quarto com maior porcentagem de duelos ganhos no chão (58,67%). Em contrapartida, foi o atleta com mais pênaltis cometidos pela equipe na Série A (2).

Natural de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, Carlos de Menezes Júnior – mais conhecido como Cacá –, começou a carreira na base do Cruzeiro. Lá, fez sua estreia como profissional em 2018, mas somente passou a ter sequência na equipe de cima no ano seguinte, quando fez 20 aparições pelo clube mineiro. Com um bom início no Cabuloso, foi vendido para o Japão em 2021.

Na Ásia, defendeu o Tokushima Vortis por três temporadas. Ao todo, foram 79 aparições com a camisa do time japonês, marcando quatro gols e ajudando com uma assistência. Em sua volta ao Brasil em 2023, defendeu o Athletico-PR em 20 jogos e no ano seguinte foi emprestado novamente, agora para o Corinthians.

No clube paulista, o zagueiro disputou 72 partidas, marcou oito gols e fez parte do elenco que conquistou os títulos do Campeonato Paulista e Copa do Brasil, no ano passado, e da Supercopa Rei no início desta temporada. O Timão investiu R$ 24 milhões pela compra de 90% dos direitos econômicos do jogador, com quem tem contrato até o fim de 2028.

Nos últimos meses, o zagueiro perdeu espaço interno e foi sendo cada vez menos utilizado. Sem o protagonismo de outrora, Cacá foi colocado no mercado e chegou a negociar com o Athletico-PR antes de avançar nas conversas com o Vitória. Aos 26 anos, Cacá chega a Salvador para disputar posição com Riccieli, Edu, Camutanga, Neris, Zé Marcos e Luan Cândido, além do garoto Edenilson.

Veja imagens de Vitória x Bahia de Feira 1 de 7

Após assinar contrato e se tornar oficialmente reforço rubro-negro, o zagueiro será o 12º reforço do clube para a atual temporada. Antes, o Leão trouxe Caíque Gonçalves, Mateus Silva, Riccelli, Diogo Silva, Nathan Mendes, Emmanuel Martínez, Luan Cândido, Pedro Henrique, Marinho, Diego Tarzia e Lucas Silva.