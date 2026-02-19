Vitória fica próximo de anunciar contratação de campeão da Copa do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:39
Reforçar o elenco é sempre uma boa decisão para elevar o nível de um time. Por isso, o Vitória foi ao mercado em busca de um zagueiro para incrementar o elenco comandado pelo técnico Jair Ventura e chegou ao nome de Cacá, do Corinthians. O defensor está acertado com o Leão e, inclusive, foi poupado dos últimos treinos da equipe paulista. O jogador desembarcou em Salvador na tarde desta quinta-feira (19).
O defensor chega por empréstimo até o final da temporada, com obrigação de compra caso o Rubro-negro permaneça na elite do futebol brasileiro ao fim deste ano. Os valores da negociação não foram revelados. A expectativa é de que Cacá realize os exames médicos e, caso seja aprovado, seja anunciado pelo clube nos próximos dias.
Saiba quem é Cacá, zagueiro que negocia com o Vitória
Considerando o desempenho do zagueiro no último Campeonato Brasileiro, Cacá foi o jogador da equipe paulista com maior acerto no passe (94,59%), o quarto com mais duelos aéreos ganhos (34) e o quarto com maior porcentagem de duelos ganhos no chão (58,67%). Em contrapartida, foi o atleta com mais pênaltis cometidos pela equipe na Série A (2).
Natural de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, Carlos de Menezes Júnior – mais conhecido como Cacá –, começou a carreira na base do Cruzeiro. Lá, fez sua estreia como profissional em 2018, mas somente passou a ter sequência na equipe de cima no ano seguinte, quando fez 20 aparições pelo clube mineiro. Com um bom início no Cabuloso, foi vendido para o Japão em 2021.
Na Ásia, defendeu o Tokushima Vortis por três temporadas. Ao todo, foram 79 aparições com a camisa do time japonês, marcando quatro gols e ajudando com uma assistência. Em sua volta ao Brasil em 2023, defendeu o Athletico-PR em 20 jogos e no ano seguinte foi emprestado novamente, agora para o Corinthians.
No clube paulista, o zagueiro disputou 72 partidas, marcou oito gols e fez parte do elenco que conquistou os títulos do Campeonato Paulista e Copa do Brasil, no ano passado, e da Supercopa Rei no início desta temporada. O Timão investiu R$ 24 milhões pela compra de 90% dos direitos econômicos do jogador, com quem tem contrato até o fim de 2028.
Nos últimos meses, o zagueiro perdeu espaço interno e foi sendo cada vez menos utilizado. Sem o protagonismo de outrora, Cacá foi colocado no mercado e chegou a negociar com o Athletico-PR antes de avançar nas conversas com o Vitória. Aos 26 anos, Cacá chega a Salvador para disputar posição com Riccieli, Edu, Camutanga, Neris, Zé Marcos e Luan Cândido, além do garoto Edenilson.
Veja imagens de Vitória x Bahia de Feira
Após assinar contrato e se tornar oficialmente reforço rubro-negro, o zagueiro será o 12º reforço do clube para a atual temporada. Antes, o Leão trouxe Caíque Gonçalves, Mateus Silva, Riccelli, Diogo Silva, Nathan Mendes, Emmanuel Martínez, Luan Cândido, Pedro Henrique, Marinho, Diego Tarzia e Lucas Silva.
O zagueiro não poderá reforçar o Vitória no Campeonato Baiano, assim como o atacante argentino Diego Tarzia. Ambos não foram inscritos no estadual dentro do prazo para registro de novos jogadores. Assim, só poderão jogar pelo Leão na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.