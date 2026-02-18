Acesse sua conta
Jovem promessa rescinde com o Vitória após poucos jogos e acerta com clube europeu

Atleta de 20 anos disputou apenas quatro partidas com a camisa do Leão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 19:11

Diogo Silva com a camisa do Vitória
Diogo Silva com a camisa do Vitória Crédito: Victor Silva/ECV

A passagem do zagueiro Diogo Silva pelo Vitória chegou ao fim pouco mais de um mês após sua contratação. O defensor de 20 anos teve a rescisão contratual oficializada na última terça-feira (17) e já acertou transferência definitiva para o ZTE, da Hungria. O clube baiano não receberá compensação financeira imediata, mas permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta.

Em nota oficial, o Vitória informou que o encerramento do vínculo ocorreu de forma amigável e agradeceu ao jogador pelo período em que esteve no clube.

“O Esporte Clube Vitória anuncia a rescisão contratual com o zagueiro Diogo Silva. O vínculo foi rescindido de forma amigável, e o clube retém 20% dos direitos econômicos do atleta. Agradecemos ao atleta pelo profissionalismo durante sua passagem e desejamos muito sucesso nos próximos desafios”, diz o comunicado oficial.

Diogo havia sido anunciado como reforço em 9 de janeiro, após se destacar pelo time sub-20 do Palmeiras, onde disputou 45 partidas e marcou cinco gols na última temporada. Pelo Rubro-Negro, entrou em campo quatro vezes, todas pelo Campeonato Baiano, somando 349 minutos, com última atuação no dia 7 de fevereiro.

Antes de chegar à base palmeirense, o zagueiro também passou por Retrô, Bragantino e Vera Cruz durante sua formação.

Tags:

Vitória

