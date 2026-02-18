COPA LIBERTADORES

Bahia sofre gol cedo, joga mal e estreia com derrota para o O’Higgins na Libertadores

Tricolor é surpreendido no Chile, não encontra espaços após o 1x0 e inicia a caminhada continental sob pressão

Miro Palma

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 21:02

Ademir arrisca o chute de longe Crédito: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O Bahia decepcionou no seu primeiro jogo pela Copa Libertadores da América. Na segunda fase da competição, na noite desta quarta-feira (18), o tricolor encarou o O’Higgins, no Chile, e saiu de campo derrotado: 1x0, gol marcado por Francisco González aos 3 minutos do 1º tempo. Agora, o time do técnico Rogério Ceni precisará vencer o confronto de volta por dois gols de diferença para avançar de fase. Se ganhar por um, a decisão vai para os pênaltis.

A segunda partida será disputada na próxima quarta-feira (25), às 19h, na Arena Fonte Nova. Antes disso, no sábado, o tricolor entra em campo pela última rodada da primeira fase do Baianão. O jogo será em Pituaçu, diante do Atlético de Alagoinhas, a partir das 16h.

O jogo

Com a ausência de Everton Ribeiro, o técnico Rogério Ceni optou pela entrada do volante Erick na equipe titular. Com isso, o meio-campo não tinha um armador de origem, pois Acevedo e Jean Lucas completaram o setor.

Em menos de cinco minutos de bola rolando, o adversário exigiu muito do goleiro Ronaldo. Na primeira, ele conseguiu defender, mas, no segundo lance, um chutaço de fora da área do atacante Francisco González estufou a rede, sem chance para o camisa 1 do time baiano. No lance, a defesa reclamou de falta em Jean Lucas, mas o árbitro mandou seguir.

O gol sofrido fez o Esquadrão acordar, mas o time encontrou dificuldade para conectar as jogadas e chegar com mais objetividade no setor ofensivo. Ainda no primeiro tempo, Caio Alexandre entrou no lugar de Erick. A qualidade no passe melhorou e os visitantes passaram a ter um pouco mais de posse.

Mesmo assim, o goleiro Carabalí foi praticamente um espectador de luxo. Ademir, com um chute fraco, foi o único a tentar uma finalização. Apesar de ter menos presença no ataque, o O’Higgins conseguiu criar as melhores oportunidades.

Nos acréscimos, Kike teve um chute bem travado pela zaga. No contra-ataque, Acevedo deu um carrinho para parar a jogada e gerou uma confusão generalizada. Recebeu o cartão amarelo, o quarto do Bahia só na primeira etapa. O jeito era ir para o intervalo e tentar reorganizar a casa.

Segundo tempo

Na volta da chuveirada, Rogério Ceni manteve a escalação. Por pouco, não foi penalizado. O time sofreu um gol com menos de 10 minutos, mas o tento foi anulado por falta clara em Ademir na origem da jogada.

Não demorou muito para o comandante tricolor fazer modificações. De uma só vez, entraram Gilberto, Erick Pulga e Everaldo nos lugares de Román Gómez, Kike Olivera e Ademir, respectivamente.

Com o passar do tempo, o Bahia começou a dominar o duelo. Trocas de passes e infiltrações foram mais constantes, porém ainda faltava acertar o pé na hora decisiva.

Em uma última tentativa, Sanabria entrou em campo na vaga de Willian José. Com isso, Everaldo, que havia entrado na ponta, voltou a aparecer como centroavante. O esforço não adiantou. O Esquadrão abusou na troca de passes e seguiu sem finalizar. Dessa forma, tirar o zero do placar ficou difícil. É esperar a volta na Fonte.

Ficha técnica: O’Higgins 1x0 Bahia - 2ª fase da Copa Libertadores 2026

O’Higgins: Carabalí, Faúndez, Robledo, Brizuela e Pavez Muñoz; Ogaz, Juan Leiva (Schamine) e Bryan Rabello (Yáñez); Francisco González, Arnaldo Castillo (Vecino) e Sarrafiore (Rojas) Técnico: Lucas Bovaglio

Bahia: Ronaldo, Román Gómez (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Caio Alexandre) e Jean Lucas; Ademir (Everaldo), Willian José (Sanabria) e Kike Olivera (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni

Estádio: El Teniente, no Chile

Gol: Francisco González, aos 3 minutos do 1º Tempo

Cartão amarelo: Ogaz e Juan Leiva; Román Gómez, Kike Olivera, Ademir, Acevedo, Gilberto e Everaldo