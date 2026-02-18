GRINGO BROCOU

Martínez celebra gol da vitória e estreia como titular no Vitória: “Estou feliz”

Argentino fez o gol da vitória do Leão contra o Bahia de Feira

Martínez foi o autor do gol da vitória contra o Bahia de Feira Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória dominou o Bahia de Feira, mas venceu apenas por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), no Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Soberano durante quase toda a partida, o Leão da Barra encontrou dificuldades para furar o ferrolho do Tremendão naquele ritmo mais lento de pós-Carnaval e só saiu com o triunfo graças a um belo gol de Emmanuel Martínez, em sua primeira atuação como titular pelo clube.

Após o apito final, o argentino celebrou o resultado e analisou o desempenho da equipe em entrevista à TVE. “Estou feliz pela estreia aqui, com essa torcida que está nos acompanhando, feliz porque ganhamos e porque fizemos um gol para ajudar o nosso time. Falando um pouco do jogo, acho que fizemos uma grande partida. Talvez pudéssemos ter caprichado mais no final do primeiro tempo, mas são jogos muito difíceis e o adversário é muito bom”, avaliou.

Com os três pontos, o Rubro-Negro chegou aos 13, assumiu a vice-liderança e praticamente garantiu classificação para a próxima fase. Na rodada final, o Leão volta a jogar em casa, contra o Galícia, neste domingo (22), às 16h. Caso Juazeirense e Barcelona de Ilhéus empatem no confronto que fecha a rodada, a equipe já entrará em campo classificada, brigando apenas pela segunda colocação e pelo direito de decidir a semifinal diante da sua torcida.