Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Campeão nacional com o Vitória vai parar no Paulistão após passagem discreta na Série B

Esse será o 7º time defendido pelo jogador na carreira profissional

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:08

Rodrigo Andrade comemora após abrir o placar contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória Crédito: Paula Fróes / CORREIO

Ex-jogador do Vitória, o volante Rodrigo Andrade está de casa nova no futebol brasileiro. Após passagem pelo Goiás no ano passado, o atleta agora vai defender as cores do São Bernardo no Campeonato Paulista. Esse será o 7º time defendido pelo jogador na carreira profissional.

Após passagem pelas categorias de base do Fluminense, o jogador subiu para o profissional defendendo as cores do Paysandu, onde em 67 jogos, fez sete gols e distribuiu duas assistências, resultando no título da Copa Verde de 2016, onde o Papão superou o Gama-DF.

Relembre a passagem de Rodrigo Andrade pelo Vitória

Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por Paula Fróes / CORREIO
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 13
Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória por Arisson Marinho/CORREIO

O jogador teve um momento de destaque pelo Vitória, disputando 58 partidas e balançando as redes em quatro oportunidades, além de ter conquistado o Campeonato Brasileiro da Série B em 2023 e o Campeonato Baiano em 2024. Ele ainda jogou por CSA-AL, Guarani e Mirassol, onde acumulou sequência de jogos, e seu último clube foi o Goiás, entrando em campo em 24 oportunidades.

A saída do Vitória aconteceu após polêmica. Em 2024, ele e Dudu foram encontrados por membros de uma torcida organizada do clube rubro-negro em um bar, onde supostamente estariam bebendo. Testemunhas contaram que às 22h30, membros de uma torcida organizada chegaram ao local para agredir os dois. Depois do episódio, os dois jogadores foram emprestados pelo clube e Rodrigo Andrade terminou seu vínculo com o time.

LEIA MAIS

Ex-jogador do Vitória é demitido de time após derrota em clássico

Zagueiro com passagem marcante pelo Vitória defenderá Simões Filho no Intermunicipal

Vitória pode ficar até um mês sem jogar no Brasileirão e usará titulares no Campeonao Baiano

'Não foi a estreia que imaginei', lamenta Marinho após derrota do Vitória contra o Flamengo

Vitória faz jogo aguerrido, mas perde por 2x1 para o Flamengo no Brasileirão

Mais recentes

Imagem - 'Estamos no caminho certo', diz Everton Ribeiro após triunfo do Bahia contra o Vasco

'Estamos no caminho certo', diz Everton Ribeiro após triunfo do Bahia contra o Vasco
Imagem - Invicto fora de casa, Bahia vence o Vasco por 1x0 pelo Brasileirão

Invicto fora de casa, Bahia vence o Vasco por 1x0 pelo Brasileirão
Imagem - Onde está William Barbio? Atacante que marcou época no Bahia vive estabilidade pela primeira vez

Onde está William Barbio? Atacante que marcou época no Bahia vive estabilidade pela primeira vez

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página