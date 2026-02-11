MUDANÇA DE ARES

Campeão nacional com o Vitória vai parar no Paulistão após passagem discreta na Série B

Esse será o 7º time defendido pelo jogador na carreira profissional

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:08

Rodrigo Andrade durante passagem pelo Vitória Crédito: Paula Fróes / CORREIO

Ex-jogador do Vitória, o volante Rodrigo Andrade está de casa nova no futebol brasileiro. Após passagem pelo Goiás no ano passado, o atleta agora vai defender as cores do São Bernardo no Campeonato Paulista. Esse será o 7º time defendido pelo jogador na carreira profissional.

Após passagem pelas categorias de base do Fluminense, o jogador subiu para o profissional defendendo as cores do Paysandu, onde em 67 jogos, fez sete gols e distribuiu duas assistências, resultando no título da Copa Verde de 2016, onde o Papão superou o Gama-DF.

O jogador teve um momento de destaque pelo Vitória, disputando 58 partidas e balançando as redes em quatro oportunidades, além de ter conquistado o Campeonato Brasileiro da Série B em 2023 e o Campeonato Baiano em 2024. Ele ainda jogou por CSA-AL, Guarani e Mirassol, onde acumulou sequência de jogos, e seu último clube foi o Goiás, entrando em campo em 24 oportunidades.