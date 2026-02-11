Campeão nacional com o Vitória vai parar no Paulistão após passagem discreta na Série B

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:08
Ex-jogador do Vitória, o volante Rodrigo Andrade está de casa nova no futebol brasileiro. Após passagem pelo Goiás no ano passado, o atleta agora vai defender as cores do São Bernardo no Campeonato Paulista. Esse será o 7º time defendido pelo jogador na carreira profissional.
Após passagem pelas categorias de base do Fluminense, o jogador subiu para o profissional defendendo as cores do Paysandu, onde em 67 jogos, fez sete gols e distribuiu duas assistências, resultando no título da Copa Verde de 2016, onde o Papão superou o Gama-DF.
Relembre a passagem de Rodrigo Andrade pelo Vitória
O jogador teve um momento de destaque pelo Vitória, disputando 58 partidas e balançando as redes em quatro oportunidades, além de ter conquistado o Campeonato Brasileiro da Série B em 2023 e o Campeonato Baiano em 2024. Ele ainda jogou por CSA-AL, Guarani e Mirassol, onde acumulou sequência de jogos, e seu último clube foi o Goiás, entrando em campo em 24 oportunidades.
A saída do Vitória aconteceu após polêmica. Em 2024, ele e Dudu foram encontrados por membros de uma torcida organizada do clube rubro-negro em um bar, onde supostamente estariam bebendo. Testemunhas contaram que às 22h30, membros de uma torcida organizada chegaram ao local para agredir os dois. Depois do episódio, os dois jogadores foram emprestados pelo clube e Rodrigo Andrade terminou seu vínculo com o time.