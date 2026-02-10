MERECIA MAIS

Vitória faz jogo aguerrido, mas perde por 2x1 para o Flamengo no Brasileirão

Pulga e Cebolinha marcaram para o clube carioca, enquanto Matheuzinho descontou para o Leão

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 23:32

Vitória x Flamengo - 3ª rodada Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

Postura diferente, mesmo resultado. Após ser goleado pelo Palmeiras com uma atuação vergonhosa, o Vitória voltou a campo demonstrando mais raça e disputando cada bola contra o Flamengo, mas acabou novamente derrotado, desta vez por 2x1, na noite desta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo não fazia uma grande partida, mas abriu o placar cedo com um belo gol de Pulgar e, justamente quando o Leão dominava as ações, aproveitou vacilo da defesa para ir ao intervalo vencendo por dois, após gol de Cebolinha. O Rubro-Negro baiano seguiu lutando na segunda etapa, diminuiu com Matheuzinho e ainda teve a chance do empate, mas viu Kayzer desperdiçar um pênalti e não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Vitória permanece com três pontos, na 13ª colocação, ainda com os demais jogos da rodada a serem disputados. Agora, a equipe terá mais dois compromissos no Barradão, válidos pelas rodadas finais da primeira fase do Baianão, contra o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira (18), e diante do Galícia, no domingo (22).

Veja como foi Vitória x Flamengo 1 de 6

O JOGO

A partida em Salvador começou com o Flamengo tendo mais posse de bola, mas sem conseguir encontrar espaços na defesa compacta do Vitória. Além disso, a equipe carioca cometeu um número elevado de faltas — cinco apenas nos primeiros dez minutos — para impedir os avanços do Leão. Ainda assim, logo no primeiro chute a gol do jogo, aos 14 minutos, o time carioca abriu o placar, quando Pulgar acertar um chute no ângulo, de pouco antes da meia lua, sem chances de defesa.

Após sofrer o gol, o Vitória adiantou as linhas e passou a dominar completamente o Flamengo. Apesar de encaixar a marcação pressão, recuperar bolas ainda no campo de ataque e manter bom volume de jogo, o Leão não conseguia criar oportunidades claras. As melhores chegadas foram um chute travado de Renato Kayzer, um cruzamento perigoso de Erick e uma tentativa de longa distância de Baralhas, que saiu pela linha de fundo.

O Rubro-Negro baiano seguiu encurralando o time carioca até os minutos finais do primeiro tempo. No entanto, já no apagar das luzes, a zaga do Leão vacilou e o Flamengo marcou o segundo gol. Léo Ortiz cobrou falta do meio-campo para Cebolinha, que fez o facão livre entre Caíque e Camutanga, deixou o zagueiro no chão e finalizou rasteiro, ampliando o placar na segunda finalização da equipe na partida.

Apesar do banho de água fria, o Leão não se abateu e voltou para o segundo tempo com o mesmo ímpeto, conseguindo diminuir logo no início. Aos seis minutos, Baralhas lançou Kayzer, que puxou um contra-ataque sozinho contra cinco defensores do Flamengo. O camisa 79 protegeu bem a bola, girou para se livrar da marcação e devolveu para o volante, que passou dela, mas conseguiu um toque de calcanhar para deixar para Matheuzinho chegar batendo na saída de Rossi e marcar.

Após o gol sofrido, o Flamengo passou a sair mais para o jogo, mas o Vitória demonstrava melhor condição física, em ritmo mais intenso, sem sofrer grandes sustos e seguindo na busca pelo empate, que quase veio aos 18 minutos. Kayzer acionou Nathan Mendes, que invadiu a área em velocidade e sofreu pênalti de Alex Sandro. Na cobrança, o próprio Kayzer bateu forte, a meia altura e sem muito ângulo, permitindo a defesa de Rossi.

Com o pênalti desperdiçado, o Vitória perdeu parte do ímpeto que vinha demonstrando, embora tenha seguido lutando em busca do empate. Já mais desgastada fisicamente, a equipe encontrou dificuldades para criar e viu o Flamengo administrar o jogo até o apito final. Apesar da derrota, a torcida presente no Barradão reconheceu o esforço dos atletas, que receberam aplausos após o término da partida.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Gabriel; Nathan Mendes, Caíque, Camutanga, Luan Cândido e Ramon (Lucas Silva); Erick (Marinho), Dudu (Emmanuel Martínez), Baralhas e Matheuzinho (Aitor); Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De La Cruz), Arrascaeta (Bruno Henrique) e Lucas Paquetá (Carrascal); Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

Estádio: Barradão, em Salvador;

Gols: Pulgar, aos 14, e Cebolinha, aos 48 minutos do 1º tempo (Flamengo); Matheuzinho, aos 6 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Matheuzinho, Kayzer e Emmanuel Martínez (Vitória); Cebolinha, Léo pereira, Everton Araújo e Alex Sandro (Flamengo);

Público pagante: 26.983 pessoas;

Renda: R$ 843.664,00;

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro (trio de SP);