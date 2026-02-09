CABEÇA BOA

'Estou fazendo um acompanhamento por fora', revela Dudu em momento de retomada no Vitória

Volante marcou o seu primeiro gol pelo Leão na semana passada e agora vive a expectativa de começar como titular diante do Flamengo

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:17

Com possibilidade de ser titular contra o Flamengo, Dudu fala sobre retomada da carreira Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após 59 partidas, o volante Dudu enfim marcou o seu primeiro gol pelo Vitória na semana passada, contra o Palmeiras. Apesar do gol não ter ajudado o Leão a somar pontos na partida, o tento anotado é simbólico para o jogador, que vive um momento de retomada na carreira. O atleta destacou o apoio psicológico e de familiares para dar a volta por cima.

"Eu tenho muito conversado com a minha família e com meus amigos. Agora estou morando com a minha namorada e tenho o suporte da minha mãe e das minhas irmãs. Também estou fazendo um acompanhamento por fora, que todos os atletas precisam, não só eu. Tenho certeza que isso tudo tenha me ajudado a melhorar dentro e fora de campo. Tenho companheiros muito bons, como Osvaldo e Camutanga, que me ajudam. Agradecer a eles pelas palavras de incentivo e conselhos bons", disse.

Relembre a passagem de Dudu pelo Vitória 1 de 8

"Eu estou sendo um garoto diferente, assumindo minhas responsabilidades e não transferindo elas. Tenho aprendido muito com conselhos, minha mãe, meu irmão, que sempre me acompanhou desde a base e queria também ser jogador de futebol, mas eu acabei realizando o sonho dele. Cartões e o extra-campo também melhorou muito. Jogadores também tem que ter bom comportamento fora de campo", complementou.

Assim como ocorreu contra o Remo — quando entrou no intervalo e mudou completamente a dinâmica da partida —, o camisa 21 voltou a sair do banco no jogo em São Paulo e foi o único destaque positivo do Leão diante do Palmeiras. O desempenho consistente nas duas últimas partidas não passou despercebido pelo técnico Jair Ventura. Em coletiva após a partida, o treinador confirmou que confirmou a titularidade do jogador no próximo compromisso pelo Brasileirão.

De acordo com Dudu, essa confiança de Jair Ventura para começar o jogo contra o Flamengo veio de um período em que o comandante rubro-negro ajudava com conselhos e instruções. O espaço no time, no entanto, vem com a melhora do desempenho do jogador, que quer poder marcar mais uma vez pelo Leão para enfim comemorar.

"O meu primeiro gol também foi para ajudar o time de uma forma que não deu para comemorar, mas eu tenho certeza que o segundo gol com a camisa do Vitória está próximo e estou preparado para comemorar. Não deu para comemorar, mas eu fiquei muito feliz, minha família também ficou toda feliz pelo meu primeiro gol. Eu estou pronto, estou preparado e ansioso para o jogo de amanhã", disse.

O Leão da Barra volta a campo nesta terça-feira (10), já com a equipe principal comandada por Jair Ventura, para enfrentar o Flamengo, às 21h30, no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para o volante rubro-negro, que ainda não recebeu cartões amarelos em 2026, o confronto pode ser decidido pelo "fator Barradão".