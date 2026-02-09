ADVERSÁRIO DESFALCADO

Flamengo tem quatro desfalques de peso para enfrentar o Vitória

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:07

Flamengo 8 x 0 Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória terá um cenário não tão desfavorável no confronto contra o Flamengo, terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o clube carioca chega a Salvador com quatro ausências importantes entre os relacionados divulgados pelo clube carioca na tarde desta segunda-feira (9).

Ficarão fora da partida o lateral Varela, o meia Jorginho, o meio-campista Saúl e o atacante Luiz Araújo. Varela foi preservado após apresentar dores no tornozelo direito, enquanto Jorginho e Saúl seguem em recuperação de lesões. Já Luiz Araújo, embora recuperado de contusão, ainda passa por processo de recondicionamento físico.

Jogos do Vitória na Série A de 2026 1 de 38

Mesmo com os desfalques, o time comandado por Filipe Luís contará com retornos relevantes, como Arrascaeta, Alex Sandro, Rossi, Léo Ortiz e De la Cruz, que voltam a ficar à disposição após ficaram de fora da última partida do Mengão.

O confronto ganha importância para as duas equipes. O Rubro-Negro carioca ainda busca a primeira vitória no Brasileirão, após somar um empate e uma derrota nas rodadas iniciais. Por isso, o treinador poupou titulares na goleada por 7x1 sobre o Sampaio Corrêa, no último sábado, e deve escalar força máxima diante do Leão.

Do lado baiano, o Vitória tenta reagir na competição após sofrer derrota por 5x1 para o Palmeiras na rodada passada, depois de estrear com triunfo sobre o Remo. No fim de semana, a equipe utilizou o time alternativo no empate em 2x2 com o Jequié, pelo Baiano, e também chega com o time titular descansado.