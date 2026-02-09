CRIME

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Piloto da Latam foi preso dentro de avião essa manhã

Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:12

Avó foi presa acusada de "vender" netas Crédito: Reprodução

Uma mulher de 55 anos foi presa nesta segunda-feira (9) em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, suspeita de “vender” as próprias netas, ainda menores de idade, para um piloto de avião. O homem também acabou detido pela polícia enquanto estava dentro de um avião, no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

Segundo a Polícia Civil, a mulher teria recebido dinheiro do piloto em troca de permitir a exploração sexual das netas. O piloto, identificado como Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, foi localizado e preso durante o embarque de um voo. Ele é investigado por envolvimento, há pelo menos oito anos, em crimes relacionados à exploração sexual infantil e estupro de vulnerável.

As investigações conduzidas pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) apontam que o suspeito utilizaria documentos falsos para se hospedar em motéis acompanhado de menores. Ele também é alvo de apurações por armazenar e comercializar material de pornografia infantil.

Piloto foi preso dentro de avião 1 de 4

Detalhes da operação

As prisões ocorreram durante a Operação Apertem os Cintos, coordenada pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do DHPP. Além das detenções temporárias, policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados. Ao todo, participaram da ação 32 policiais civis, com apoio de 14 viaturas.

O inquérito foi aberto em outubro de 2025. Desde então, os investigadores identificaram três vítimas, com idades de 11, 12 e 15 anos, que teriam sido submetidas a situações graves de abuso e exploração sexual. Conforme a polícia, há indícios de uma organização criminosa estruturada para explorar sexualmente crianças e adolescentes.

Veja o momento da prisão da suspeita:

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores



Piloto da Latam foi preso dentro de avião essa manhãhttps://t.co/lSGjNiC8AU pic.twitter.com/Bm1pYdM8p1 — Jornal Correio (@correio24horas) February 9, 2026

Entre os crimes investigados estão estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de menores, uso de documento falso, produção e armazenamento de pornografia infantojuvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo, configurando grave violação da dignidade sexual das vítimas.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que as apurações indicam a existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e atuação coordenada entre os envolvidos.

Após a prisão, a Latam informou que o voo prosseguiu normalmente e que abriu procedimento interno, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.

Leia a nota:

"A LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira (9/2) durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.