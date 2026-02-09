Acesse sua conta
Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Piloto da Latam foi preso dentro de avião essa manhã

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:12

Avó foi presa acusada de
Avó foi presa acusada de "vender" netas Crédito: Reprodução

Uma mulher de 55 anos foi presa nesta segunda-feira (9) em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, suspeita de “vender” as próprias netas, ainda menores de idade, para um piloto de avião. O homem também acabou detido pela polícia enquanto estava dentro de um avião, no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. 

Segundo a Polícia Civil, a mulher teria recebido dinheiro do piloto em troca de permitir a exploração sexual das netas. O piloto, identificado como Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, foi localizado e preso durante o embarque de um voo. Ele é investigado por envolvimento, há pelo menos oito anos, em crimes relacionados à exploração sexual infantil e estupro de vulnerável.

As investigações conduzidas pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) apontam que o suspeito utilizaria documentos falsos para se hospedar em motéis acompanhado de menores. Ele também é alvo de apurações por armazenar e comercializar material de pornografia infantil.

Piloto foi preso dentro de avião

Piloto foi identificado como Sérgio Antônio Lopes por Reprodução
Piloto foi preso no aeroporto por Reprodução
Piloto foi conduzido após ser preso no avião por Reprodução
Piloto foi preso no avião por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Piloto foi identificado como Sérgio Antônio Lopes por Reprodução

Detalhes da operação

As prisões ocorreram durante a Operação Apertem os Cintos, coordenada pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do DHPP. Além das detenções temporárias, policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados. Ao todo, participaram da ação 32 policiais civis, com apoio de 14 viaturas.

O inquérito foi aberto em outubro de 2025. Desde então, os investigadores identificaram três vítimas, com idades de 11, 12 e 15 anos, que teriam sido submetidas a situações graves de abuso e exploração sexual. Conforme a polícia, há indícios de uma organização criminosa estruturada para explorar sexualmente crianças e adolescentes.

Veja o momento da prisão da suspeita:

Entre os crimes investigados estão estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de menores, uso de documento falso, produção e armazenamento de pornografia infantojuvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo, configurando grave violação da dignidade sexual das vítimas.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que as apurações indicam a existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e atuação coordenada entre os envolvidos.

Após a prisão, a Latam informou que o voo prosseguiu normalmente e que abriu procedimento interno, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.

Leia a nota:

"A LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira (9/2) durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.

A LATAM informa que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta."

