Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:12
Uma mulher de 55 anos foi presa nesta segunda-feira (9) em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, suspeita de “vender” as próprias netas, ainda menores de idade, para um piloto de avião. O homem também acabou detido pela polícia enquanto estava dentro de um avião, no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.
Segundo a Polícia Civil, a mulher teria recebido dinheiro do piloto em troca de permitir a exploração sexual das netas. O piloto, identificado como Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, foi localizado e preso durante o embarque de um voo. Ele é investigado por envolvimento, há pelo menos oito anos, em crimes relacionados à exploração sexual infantil e estupro de vulnerável.
As investigações conduzidas pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) apontam que o suspeito utilizaria documentos falsos para se hospedar em motéis acompanhado de menores. Ele também é alvo de apurações por armazenar e comercializar material de pornografia infantil.
Piloto foi preso dentro de avião
Detalhes da operação
As prisões ocorreram durante a Operação Apertem os Cintos, coordenada pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do DHPP. Além das detenções temporárias, policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados. Ao todo, participaram da ação 32 policiais civis, com apoio de 14 viaturas.
O inquérito foi aberto em outubro de 2025. Desde então, os investigadores identificaram três vítimas, com idades de 11, 12 e 15 anos, que teriam sido submetidas a situações graves de abuso e exploração sexual. Conforme a polícia, há indícios de uma organização criminosa estruturada para explorar sexualmente crianças e adolescentes.
Veja o momento da prisão da suspeita:
Entre os crimes investigados estão estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de menores, uso de documento falso, produção e armazenamento de pornografia infantojuvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo, configurando grave violação da dignidade sexual das vítimas.
A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que as apurações indicam a existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e atuação coordenada entre os envolvidos.
Após a prisão, a Latam informou que o voo prosseguiu normalmente e que abriu procedimento interno, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.
Leia a nota:
"A LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira (9/2) durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.
A LATAM informa que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta."