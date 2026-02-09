Acesse sua conta
Piloto suspeito de liderar rede de abuso contra menores é preso dentro de avião em Congonhas

Investigação aponta crimes cometidos ao longo de oito anos

  • Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:04

Piloto foi preso no avião Crédito: Reprodução/TV Globo

Um comandante da companhia aérea Latam foi preso na manhã desta segunda-feira (9) dentro de uma aeronave estacionada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, é investigado por suspeita de fazer liderar um esquema de abuso sexual contra menores que teria funcionado por cerca de oito anos.

O piloto já se encontrava na cabine do avião que faria o voo para o Rio de Janeiro quando foi surpreendido pela ação policial e preso, segundo informação da TV Globo.

Conforme apuração do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito, identificado como Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, é investigado por abusos cometidos contra vítimas que tinham 11, 12 e 15 anos na época dos fatos. Após a prisão, ele foi encaminhado para a sede do departamento.  

As investigações indicam ainda que menores eram levados a motéis com o uso de documentos falsos. Uma mulher de 55 anos também foi presa sob acusação de aliciar as próprias netas, entre crianças e adolescentes. Contra ambos havia mandados de prisão em aberto.

Policiais também se deslocaram para Guararema, no interior paulista, onde o piloto reside, para cumprir mandados de busca e apreensão de computadores e outros materiais que possam contribuir com as investigações. 

A Latam informou que está ciente do ocorrido, mas a prisão não interrompeu o voo. A empresa disse que está à disposição para colaborar com a polícia e abriu uma investigação interna para apurar o caso. Leia:

"A LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira (9/2) durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.

A LATAM informa que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta."

