Cheiro de cloro e falta de ar: alunos relatam mal-estar em academia onde mulher morreu após entrar em piscina

Marido da vítima e adolescente seguem internados em estado grave

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:04

Casal passou mal após entrar em piscina Crédito: Reprodução

Alunos da academia onde a jovem Juliana Faustino Basseto, de 27 anos, morreu após passar mal durante uma aula de natação, relataram momentos de desespero e sintomas de intoxicação no local, em São Paulo. Além dela, o marido, Vinícius de Oliveira, de 31 anos, e um adolescente de 14 seguem internados em estado grave. As informações foram divulgadas pelo programa Fantástico, da TV Globo.

Testemunhas afirmaram que outras pessoas também passaram mal dentro da academia antes. Entre os relatos, alunos citaram vômitos, tontura e pessoas caídas pelo chão. “Já vimos muita gente passando mal, o pessoal vomitando, deitado no chão”, contou um aluno de natação do espaço. Um adolescente de 14 anos também foi intoxicado e precisou de atendimento médico. Ele foi socorrido pelo próprio pai, que percebeu um odor intenso no ambiente ao entrar na academia.

“A hora que eu entrei lá, o cheiro de cloro era muito forte”, relatou o homem. Assim como Vinícius, o adolescente permanece internado em estado grave. A perícia técnica esteve no local e precisou utilizar equipamentos de proteção para coletar amostras. Segundo os investigadores, no momento da análise, não foram identificados gases tóxicos no ar.

Os policiais também não descartam a hipótese de que parte do produto tenha sido colocada diretamente na piscina. O ambiente apresentava risco à saúde, tanto que os peritos precisaram entrar no espaço usando máscaras, cilindros de oxigênio e acompanhados por equipes do Corpo de Bombeiros para realizar os primeiros levantamentos técnicos.

Juliana participava da aula ao lado do marido quando os dois começaram a se sentir mal logo após entrarem na piscina. Familiares contaram que Vinícius foi o primeiro a entrar na água e que Juliana pulou em seguida. Pouco depois, ao tentar sair da piscina, ela já demonstrava sinais claros de mal-estar.

O casal foi socorrido e encaminhado a um hospital em Santo André, na Grande São Paulo. Durante a madrugada, o quadro de Juliana se agravou, e ela morreu horas depois. 

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta que Juliana pode ter morrido após inalar gases tóxicos formados a partir da mistura de produtos químicos usados na limpeza da piscina. Durante a vistoria no local, os investigadores encontraram um balde com cerca de 20 litros da substância, que foi apreendido e encaminhado para perícia.

Segundo a apuração inicial, a reação química provocada pelos produtos teria contaminado o ar do ambiente, causando intoxicação coletiva. A polícia aguarda a liberação total da área para identificar exatamente quais substâncias foram utilizadas e reconstruir a dinâmica do ocorrido.

As investigações buscam localizar os responsáveis pela academia e o professor que ministrava a aula no momento do acidente. Testemunhas relataram que a mistura dos produtos de limpeza era feita por um manobrista, informação que também será apurada.

Em nota, a direção da Academia C4 GYM afirmou que lamenta profundamente a morte da aluna e informou que prestou atendimento imediato a todos os envolvidos após o incidente.

