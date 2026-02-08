MISTÉRIO

Polícia investiga morte de mulher após nadar em piscina de academia

Outros dois alunos estão internados após nadarem no mesmo local

Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 13:05

Caso foi registrado em academia da Zona Leste de São Paulo Crédito: Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de uma mulher que nadou na piscina de uma academia no Parque São Lucas, Zona Leste da capital paulista. Outros dois alunos que nadaram no local, sendo o marido da vítima e um adolescente de 14 anos, estão internados. O caso foi registrado na academia C4 Gym.

A vítima foi identificada como sendo a professora Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos. No sábado (7), Juliana e seu marido nadavam na academia quando notaram que a água da piscina apresentava odor e gosto anormais, segundo informações do g1 de São Paulo.

Os dois sentiram mal-estar depois da natação e comunicaram o professor responsável. Já o adolescente de 14 anos está internado em estado grave no hospital Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, segundo o Metrópoles. O menor de idade foi levado pelo pai ao hospital após passar mal depois da aula de natação.

A Polícia Civil investiga se houve vazamento de cloro e se esta é a causa da morte. Até o início da tarde deste domingo (8), a academia não havia se posicionado publicamente sobre o ocorrido.