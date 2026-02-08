Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia investiga morte de mulher após nadar em piscina de academia

Outros dois alunos estão internados após nadarem no mesmo local

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 13:05

Caso foi registrado em academia da Zona Leste de São Paulo
Caso foi registrado em academia da Zona Leste de São Paulo Crédito: Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de uma mulher que nadou na piscina de uma academia no Parque São Lucas, Zona Leste da capital paulista. Outros dois alunos que nadaram no local, sendo o marido da vítima e um adolescente de 14 anos, estão internados. O caso foi registrado na academia C4 Gym. 

A vítima foi identificada como sendo a professora Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos. No sábado (7), Juliana e seu marido nadavam na academia quando notaram que a água da piscina apresentava odor e gosto anormais, segundo informações do g1 de São Paulo.

Caso foi registrado na C4 Gym, em São Paulo

Caso foi registrado na C4 Gym, em São Paulo por Reprodução
Caso foi registrado na C4 Gym, em São Paulo por Reprodução
Caso foi registrado na C4 Gym, em São Paulo por Reprodução
Caso foi registrado em academia da Zona Leste de São Paulo por Divulgação
1 de 4
Caso foi registrado na C4 Gym, em São Paulo por Reprodução

Os dois sentiram mal-estar depois da natação e comunicaram o professor responsável. Já o adolescente de 14 anos está internado em estado grave no hospital Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, segundo o Metrópoles. O menor de idade foi levado pelo pai ao hospital após passar mal depois da aula de natação. 

A Polícia Civil investiga se houve vazamento de cloro e se esta é a causa da morte. Até o início da tarde deste domingo (8), a academia não havia se posicionado publicamente sobre o ocorrido.  

Leia mais

Imagem - Risco de morte: veja os cuidados na hora de fazer supino na academia

Risco de morte: veja os cuidados na hora de fazer supino na academia

Imagem - Após morte em academia, supino vira alerta nacional e público lembra acidente grave de Sandra Annenberg

Após morte em academia, supino vira alerta nacional e público lembra acidente grave de Sandra Annenberg

Imagem - O que é mal súbito? Entenda o que causou morte de mulher em academia

O que é mal súbito? Entenda o que causou morte de mulher em academia

O Corpo de Bombeiros foi até o local para tentar apurar a causa da suposta contaminação da água, no sábado (7). No entanto, ao chegarem no local, na noite de sábado, a academia estava fechada e não foi possível concluir o atendimento. Neste domingo (8), os bombeiros voltaram ao local e romperam a porta da academia, ainda segundo o Metrópoles. 

Mais recentes

Imagem - 'Foi homicídio': o que fez a Justiça aumentar para R$ 1 milhão indenização por morte de adolescente em viagem de escola

'Foi homicídio': o que fez a Justiça aumentar para R$ 1 milhão indenização por morte de adolescente em viagem de escola
Imagem - Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 47 milhões

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 47 milhões
Imagem - Filho de Popó se pronuncia após ser denunciado pelo MP por suspeita de tentar manipular jogos do Brasileirão

Filho de Popó se pronuncia após ser denunciado pelo MP por suspeita de tentar manipular jogos do Brasileirão

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens