O que é mal súbito? Entenda o que causou morte de mulher em academia

Condição pode acometer pessoas de todas as idades e deve ser combatida de imediato; a cada dez minutos, chance de sobrevivência diminui em 10%

Larissa Almeida

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 17:46

Mulher morre dentro de academia Crédito: Reprodução / TV Bahia

A morte de uma mulher de 40 anos enquanto fazia um exercício dentro de uma academia no município de Santo Estêvão, no centro-norte baiano, foi provocada por um mal súbito. O caso ocorreu na última segunda-feira (17) e chamou atenção pela rapidez com que tudo aconteceu. Imagens da câmera de segurança mostram quando Francineide Pereira Soares usa a cadeira extensora, aparelho para fortalecer o quadríceps, e passa mal. A velocidade dos acontecimentos, no entanto, é comum ao evento, segundo especialista. >

Por definição, o mal súbito é um evento inesperado. Não há sinais prévios a ponto de dar tempo ser atendido antes de acontecer, mas há como detectar na hora que acontece e evitar a morte súbita – ela geralmente acontece em até 24 horas após o aparecimento do mal-estar. >

De acordo com o médico cardiologista Luiz Ritt, a condição normalmente surge acompanhado da perda de consciência. Ele aponta que, quando alguém se encontra inconsciente inesperadamente, é preciso considerar a possibilidade de que ela esteja sofrendo uma parada cardíaca. >

O primeiro sinal é a queda abrupta, como aconteceu com Francineide na academia, que se inclinou na cadeira extensora, colocou a mão na cabeça e, em seguida, desmaiou. O médico alerta que isso é muito suscetível de ocorrer também com atletas de futebol. Quando a queda ocorre sem que eles tenham tido contato ou choque com outra pessoa durante a partida, é preciso agir ainda mais rápido. A busca por ajuda, no entanto, vale para qualquer pessoa encontrada nessa circunstância. >

“É preciso iniciar as manobras de ressuscitação cardíaca, chamar o Samu (192) e, se estiver em um local com desfibrilador, uma pessoa com treinamento básico pode fazer o uso desse aparelho. Se for feito tudo corretamente, tudo isso pode mesmo salvar uma vida”, diz Luiz Ritt. >

Outros sinais para identificação do mal súbito são: dor no peito, falta de ar, dificuldade para falar ou compreender a linguagem, fraqueza, tonturas, palpitações, desmaio, paralisia do rosto e da perna num dos lados do corpo, perda ou obscurecimento da visão, perda do equilíbrio ou coordenação e dor de cabeça intensa. >

Após um minuto, a cada minuto sem adoção de medidas para ressuscitação cardíaca, as chances de recuperação caem 10%. “Depois de até 10 minutos sem um adequado cuidado, as chances de recuperação são quase nulas. Às vezes, o paciente pode até recuperar, mas pode haver sequelas. Por isso, é importante que se tenha um reconhecimento e cuidado imediatos”, frisa. >

Quem tem maior risco de sofrer de mal súbito?

O mal súbito pode acometer qualquer pessoa, independentemente de idade, sexo ou estilo de vida. No entanto, alguns grupos estão mais suscetíveis ao evento. Eles são compostos por: >

1) Pessoas que já tenham tido algum problema de coração >

“Pode ser um indivíduo que tem uma cardiopatia, que é um coração crescido, que tenha uma insuficiência cardíaca ou que já tenha tido infarto e tenha uma cicatriz no coração. Existem também algumas alterações geneticamente determinadas nos corações que podem estar relacionadas a maior chance de arritmias e, por conseguinte, de um mal súbito”, afirma Luiz Ritt. >

2) Pessoas com histórico familiar de mal súbito >

Pessoas que têm uma história na família de alguém que teve um mal súbito, que morreu subitamente ou que teve um mal súbito e foi ressuscitado precisam fazer exames para poder verificar se têm alguma alteração ou não do coração. Se a resposta for positiva, há chances aumentadas de ter um mal súbito. >

3) Pessoas que usam anabolizantes e outras substâncias que aceleram o coração >

Quem não tem problemas de coração, mas usa substâncias como hormônios e estimulantes, principalmente aqueles que aumentam a frequência cardíaca ou que têm o intuito de elevar o metabolismo, corre risco de sofrer um mal súbito. O mesmo ocorre com pessoas que fazem uso de medicação de forma inadequada >

Um fator de risco, segundo o cardiologista, é quando há um estímulo externo diante desse contexto. “Digamos que o indivíduo está tomando um produto hormonal ou uma substância termogênica e ele tem um coração normal. Se ele vai fazer atividade física, se coloca numa intensidade maior, ele pode ter um mal súbito, mesmo com o coração a priori normal”, alerta. >

4) Homens idosos >

Há maior risco de mal súbito acometer homens entre 60 e 70 anos. Nessa faixa etária, 60% dos casos estão relacionados à doença arterial coronariana, ou seja, à obstrução das artérias do coração. >

Atletas de alto rendimento estão sob risco?

Os casos de atletas que morreram em decorrência de mal súbito têm chamado atenção nos últimos dias. No Brasil, houve dois casos de destaque. O mais recente é de um atleta de futsal de 27 anos, que faleceu após parar o treino para amarrar o cadarço e passar mal, na última terça-feira (18). Vander Júnio Camilo Mesquita jogava em Minas Gerais e foi detectado com um mal súbito. Há menos de uma semana, o atacante Gabriel Popó, de 26 anos, do XV de Jaú, também morreu de mal súbito no alojamento do time, antes de uma partida de futebol. >

Apesar de não estarem inseridos no grupo de risco, o cardiologista Luiz Ritt afirma que os atletas expostos a exercícios de alto rendimento podem estar mais suscetíveis ao mal súbito, desde que tenham tido uma infecção cardíaca. “Por isso, é importante que quem vai fazer exercícios de alta intensidade façam uma avaliação cardiovascular mais pormenorizada, principalmente aquele que tenha alguma história familiar”, orienta. >