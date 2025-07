TRAGÉDIA NA ESTRADA

Acidente com ônibus do cantor Netto Brito deixa três mortos na BA-046

Entre as vítimas está um técnico da banda; cantor seguia para show na cidade de Salinas da Margarida

Um grave acidente envolvendo o ônibus da banda do cantor Netto Brito e um carro de passeio resultou na morte de três pessoas na noite deste domingo (27), na BA-046, nas proximidades de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. >

Testemunhas apontam que um dos veículos teria invadido a contramão, provocando a colisão frontal. No entanto, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Equipes do SAMU, da Polícia Rodoviária Estadual, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar da Bahia estiveram no local. A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o resgate das vítimas e a retirada dos veículos.>