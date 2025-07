TRAGÉDIA NA ESTRADA

Número de mortes em acidente com ônibus do cantor Netto Brito na BA-046 sobe para quatro

Número de vítimas sobe para quatro; cantor seguia para show em Salinas da Margarida e não se feriu

Heider Sacramento

Publicado em 28 de julho de 2025 às 08:08

Ônibus transportava a equipe do cantor Netto Brito Crédito: Reprodução

A Polícia Civil confirmou, nesta segunda-feira (28), mais uma morte no grave acidente envolvendo o ônibus da banda do cantor Netto Brito e um carro de passeio na noite de domingo (27), na BA-046, nas proximidades de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Com a nova confirmação, o número de vítimas fatais sobe para quatro. >

Entre os mortos estão Robson Carvalho Galvão de Jesus, de 33 anos, e Leila Lima Santos, que estavam no carro e morreram no local do impacto. Robson foi arremessado para fora do veículo, enquanto Leila ficou presa às ferragens. Já Carlos Antônio Souza Ramos, de 42 anos, operador de som da banda, e Gerson Santos Santana, de 41, chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiram aos ferimentos.>

O acidente ocorreu na altura do povoado de Pedra Preta. Netto Brito estava no ônibus, mas não sofreu ferimentos. O cantor, que é conhecido no interior da Bahia por sucessos de arrocha e sofrência, tem mais de 880 mil seguidores nas redes sociais. O show que seria realizado em Salinas da Margarida, em comemoração ao aniversário da cidade, foi cancelado.>