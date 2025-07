VEJA PREVISÃO

Cidade mais fria da Bahia registra 10.8°C

Município entrou na lista das menores temperaturas do Brasil

Esther Morais

Publicado em 28 de julho de 2025 às 06:44

Luís Eduardo Magalhães Crédito: Divulgação

A cidade de Luis Eduardo Magalhães, no extremo-oeste da Bahia, bateu 10.8°C nas últimas 24h. Esta foi a menor temperatura registrada no estado e colocou o município entro os 50 mais frios do Brasil - ficou na 42ª posição. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Correntina, situada na mesma região, também aparece no ranking, no 47º lugar, com 11°C. Já Delfino (13.4°C), Euclides da Cunha (13.6°C) e Ribeira do Amparo (14°C) não chamam atenção na classificação nacional, mas ficaram entre as mais frias da Bahia.>

No Brasil, quem teve as menores temperaturas foi Monte Verde (MG), com 4.2°C, Barra do Turvo (SP), 6.5°C, e Campos do Jordão (SP), 6.6°C. >

Confira previsão do tempo para cada região:

No Sul do Brasil, a frente fria associada a um ciclone extratropical mantém o tempo instável nos três estados da região. A condição será de muita nebulosidade e chuva na forma de pancadas, com intensidade moderada. Há destaque para o leste gaúcho e o sudeste catarinense, onde a chuva ganha força e se concentra entre a madrugada e a manhã. A previsão é do Climatempo. >

No Sudeste, há previsão de chuva no centro-sul do estado de São Paulo, incluindo a capital. A chuva também chega de forma mais isolada ao sul de Minas Gerais. Em contrapartida, o tempo segue firme no Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais. O destaque é para o interior e o Triângulo Mineiro, onde o ar permanece seco e a umidade relativa do ar fica abaixo de 30% durante a tarde.>

No Centro-Oeste, o destaque vai para o centro-sul do Mato Grosso do Sul, onde há previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes. Na região central do estado, incluindo Campo Grande, o alerta é para temporais. Nas demais áreas do Mato Grosso do Sul e em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, o tempo segue firme, ensolarado e seco, com umidade variando entre 20% e 12% nos períodos mais quentes do dia.>

No Nordeste, a infiltração marítima mantém o tempo instável entre Sergipe e o Ceará, com pancadas de chuva de intensidade moderada e alerta para temporais entre Maceió e Recife. No interior da região, o tempo permanece firme, com destaque para a umidade relativa do ar abaixo de 30% em áreas do Piauí, sul do Maranhão e oeste da Bahia.>