'RESGATE'

Mulher é presa em Salvador por simular sequestro e pedir R$ 20 mil à própria família

Ela enviou foto com faca no pescoço para enganar parentes

Uma mulher foi presa em Salvador por fingir que foi sequestrado e cobrar R$ 20 mil de "resgate" para a família. Ela chegou a enviar uma foto em que aparece com uma faca no pescoço, simulando estar em perigo. >

O caso aconteceu no sábado (26), segundo a polícia. Nessa data, ela foi com um comparsa para um hotel no Centro da capital baiana. De lá, ela fez ligações para parentes não só da Bahia como de Pernambuco e São Paulo e afirmou que havia sido sequestrada e que os bandidos exigiam R$ 20 mil para liberá-la.>