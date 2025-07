SEGURANÇA

Com 3 fugas em 7 meses, Jerônimo Rodrigues diz que a Bahia tem 'um dos sistemas prisionais mais eficientes do Brasil'

Declaração foi feita pelo governador petista nesta segunda-feira (28) em um programa de rádio

Tharsila Prates

Publicado em 28 de julho de 2025 às 21:36

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse que o estado possui um dos sistemas prisionais mais eficientes do Brasil - em sete meses, a Bahia registrou ao menos três fugas. A declaração foi dada nesta segunda-feira (28), no programa Boa Noite, Bahia, da Bahia FM. Ao ser questionado sobre a fuga em Eunápolis - a mais grave entre as três, com 16 foragidos em dezembro de 2024, sendo que apenas um foi localizado e morto pela polícia e os outros 15 continuam nas ruas -, Jerônimo exaltou o programa Bahia Pela Paz e o Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).>

"Experimentamos uma situação muito boa com o Bahia pela Paz. Todos os meses, TJ, MP, Defensoria, Alba e secretarias correlatas discutem em reuniões mensais e avaliam os dados da segurança pública, como estamos nos comportando em relação ao mês anterior, ao ano anterior. Esse serviço aponta para nós que temos, por mais que um caso ou outro tenha acontecido, um sistema prisional que é um dos mais eficientes do Brasil pela quantidade de pessoas dentro dos presídios", disse Jerônimo.>

Além de Eunápolis, as fugas ocorreram em Teixeira de Freitas, também no extremo sul, com quatro fugitivos, e em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado, onde três detentos escaparam. Por conta da situação em Eunápolis, a direção do presídio foi afastada, e a ex-diretora é investigada por envolvimento direto com a facção criminosa que domina a região.>

O governador afirmou que, só em 2025, o Sistema de Reconhecimento Facial chegou a quase 1.300 presos, capturados após o flagrante das câmeras da SSP. "Você imagina: a pessoa foi julgada, condenada e está foragida. Tem lá a face dele, passou na câmera, ela reconhece e o sistema manda buscar. Se nós não tivéssemos essas câmeras, essas pessoas não estariam presas nesse quantitativo e essas pessoas vão para o sistema prisional." >

De acordo com dados da própria Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o estado tem uma população carcerária de 15.305 presos para uma capacidade de 10.828. Na maioria das unidades baianas, há superlotação.>

O governador admitiu falhas no extremo sul do estado, mas lembrou que a direção foi afastada e que o caso está sendo investigado. Disse ainda que confia no atual secretário de Administração Penitenciária - José Castro - a quem pediu uma proposta ainda em julho sobre a necessidade da construção de mais um presídio na Bahia. Segundo o governador, há presídios com modelo antigo de construção, "que não cabem mais nesse modelo de direitos humanos, de cuidado e de segurança, com paredes e material inadequados a um presídio".>

Sobre o dado de roubos e furtos de celulares na Bahia divulgado pelo Anuário de Segurança Pública (SSP) na semana passada, o governador informou que o maior desafio, não só na Bahia, é o enfrentamento às facções criminosas. Deu como exemplo a apreensão de quase 50 fuzis em sete meses de governo.>