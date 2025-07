OPORTUNIDADE

Concurso para auditor fiscal com salários de até R$ 22,5 mil abre inscrições nesta semana

Vagas foram divulgadas pela Sefaz

O concurso público para auditor fiscal da Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz) vai abrir inscrições na quinta-feira (31). Ao todo, são 10 vagas para contratação imediata e 40 para formação de cadastro reserva com salários que podem chegar a R$ 22,5 mil. >

De acordo com a Sefaz, quem for aprovado vai ocupar o cargo de auditor fiscal tributário em áreas distintas. As inscrições, de acordo com edital divulgado, podem ser realizadas apenas pela Internet pelo site da banca que vai organizar o concurso.>