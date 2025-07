MERCADO DE TRABALHO

Profissão mais nova do mundo tem salários que chegam a R$ 35 mil

Iniciantes podem receber a partir R$ 7 mil no Brasil

O número de profissionais qualificados em Inteligência Artificial (IA) não acompanha a quantidade de vagas ofertadas na área. Por isso, os salários de especialistas em IA são tão competitivos. No Brasil, estes profissionais podem receber entre R$ 7 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 35 mil (para cargos de gestão e coordenação), de acordo com Guia Salarial 2023. >

Com uma rotina de trabalho flexível, a profissão desponta com uma das mais cobiçadas pelas empresas em 2025. Isso porque, além de melhorar a eficiência operacional dos sistemas, os mecanismos ofertados pela IA podem impulsionar as organizações com inovações. >