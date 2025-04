LISTA

Ranking mostra quais as profissões que mais pagam no Brasil; confira

A pesquisa considera todos os tipos de vínculos trabalhistas

Carol Neves

Publicado em 12 de abril de 2025 às 10:17

Trabalho na sala de máquinas de um navio Crédito: Shutterstock

Os oficiais maquinistas em navegação ocupam o topo da lista das profissões mais bem remuneradas do Brasil, com salário médio de R$ 24.686,16 no quarto trimestre de 2024. Os dados da Pnad Contínua, compilados pela consultoria LCA 4intelligence, revelam que esses profissionais superam até mesmo médicos especialistas (R$ 20.139,72) e juízes (R$ 19.029,25) no ranking salarial. >

A alta remuneração dos oficiais maquinistas se deve à qualificação exigida e ao fato de serem majoritariamente vinculados ao setor público. Esses profissionais são responsáveis pela operação e manutenção de equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos a bordo de navios ou em instalações terrestres. >

O ranking completo das 428 profissões analisadas mostra os diretores gerais em segundo lugar (R$ 20.677,70), seguidos por médicos especialistas e dirigentes de mineração (R$ 19.417,09). Curiosamente, filósofos e historiadores aparecem na nona posição, com rendimento médio de R$ 15.000,00, à frente de economistas (R$ 14.487,35) e engenheiros químicos. >

Na base da lista, as ocupações com menores remunerações incluem acompanhantes e criados particulares, carregadores de água e coletores de lenha, com salários a partir de R$ 404,00. Em sua maioria, são atividades informais. >

A pesquisa considera todos os tipos de vínculos trabalhistas - incluindo funcionários públicos, empregados com e sem carteira assinada, e trabalhadores autônomos - e calcula a média dos valores brutos recebidos no mês de referência. Os dados seguem a Classificação de Ocupações de Pesquisas Domiciliares (COD), que permite comparações internacionais e foi adotada no Brasil a partir do Censo 2010. >

Entre as 435 carreiras catalogadas na COD, sete não apresentavam dados de rendimento disponíveis para o período analisado. O levantamento revela disparidades significativas no mercado de trabalho brasileiro, onde os 10% mais bem pagos recebem 17,5 vezes mais que os 10% com menores rendimentos, segundo dados recentes do IBGE.>

RANKING DAS PROFISSÕES MAIS BEM PAGAS DO BRASIL (2024)>

Oficiais Maquinistas em Navegação - R$ 24.686,16 Diretores Gerais e Gerentes Gerais - R$ 20.677,70 Médicos Especialistas - R$ 20.139,72 Dirigentes de Explorações de Mineração - R$ 19.417,09 Juízes - R$ 19.029,25 Dirigentes de Pesquisa e Desenvolvimento - R$ 16.607,59 Dirigentes de Políticas e Planejamento - R$ 15.347,20 Trabalhadores do Serviço Direto aos Passageiros - R$ 15.144,71 Filósofos, Historiadores e Especialistas em Ciência Política - R$ 15.000,00 Escriturários Gerais - R$ 14.838,09 Agentes da Administração Tributária - R$ 14.745,86 Médicos Gerais - R$ 14.710,78 Economistas - R$ 14.487,35 Dirigentes de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações - R$ 14.178,88 Dirigentes Financeiros - R$ 14.100,83 >

MENORES SALÁRIOS>