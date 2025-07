FATALIDADE

Jornalista vai cobrir acidente e descobre que vítima fatal era seu próprio irmão

Caso aconteceu em Itapajé, no norte do Ceará

Yan Inácio

Publicado em 4 de julho de 2025 às 20:39

Rafael Barbosa (dir.) e irmão Antônio Wilson Barbosa Lima (esq.) Crédito: Reprodução

O radialista Rafael Barbosa saiu da redação da rádio onde trabalha para cobrir um acidente na BR-222, em Itapajé, no norte do Ceará, e se deparou com uma tragédia pessoal. Quando chegou no local, descobriu que a vítima fatal era seu próprio irmão. O caso aconteceu na terça-feira (1º). >

“Foi um choque sair para checar uma informação que havia chegado no nosso departamento de jornalismo e choque maior por ver que realmente se tratava do meu irmão que, infelizmente, havia perdido a vida”, disse o jornalista da TV Verdes Mares.>

Segundo Rafael, o irmão, Antônio Wilson Barbosa Lima, de 38 anos, morreu após ter um mal súbito enquanto pilotava uma moto. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu de frente com um caminhão que estava no sentido oposto. >