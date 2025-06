SUSTO

Pneu se solta de carreta, atinge casa e por pouco não causa tragédia no interior da Bahia; vídeo

Caso aconteceu na cidade de Jeremoabo

Um incidente por pouco não termina em tragédia na cidade de Jeremoabo, no norte da Bahia. Câmeras de segurança instaladas em uma das ruas do povoado de Lagoa do Mato registraram o momento em que o pneu de uma carreta em movimento se solta, atinge casa e por questão de segundos não esmaga um dos moradores da residência. >