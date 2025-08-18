Acesse sua conta
Vai ingressar no ensino superior? Veja 4 dicas para atingir seus objetivos

Especialista elenca orientações práticas para ajudar os estudantes na reta final da preparação

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:30

A graduação é um investimento no futuro, então é importante que os estudantes façam essa escolha de forma consciente (Imagem: voronaman | Shutterstock)
A graduação é um investimento no futuro, então é importante que os estudantes façam essa escolha de forma consciente (Imagem: voronaman | Shutterstock)

Com a proximidade das provas de vestibulares e do Enem, a jornada acadêmica exige mais do que apenas a aprovação: pede disciplina, equilíbrio emocional, autonomia e uma visão estratégica para aproveitar ao máximo essa etapa.

“A graduação é um investimento no futuro, então é importante que os estudantes façam essa escolha de forma consciente, considerando suas habilidades, paixões e as oportunidades do mercado de trabalho”, afirma Rodrigo Bouyer, docente, avaliador do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e VP de RelGov da Somos Young (startup que atua no setor educacional).

Dentro desse contexto de expectativas, o especialista compartilha 4 dicas para o aluno conseguir atingir seus objetivos, com foco e disciplina. Confira!

1. Estruture um cronograma realista e sustentável

No ambiente universitário , com salas diversificadas, prazos variados e atividades extracurriculares, é essencial organizar seu tempo com consciência da sua rotina. Com base nas recomendações de professores para o vestibular, atender às exigências de cada disciplina sem esquecer nenhuma delas é fundamental. Cumprir prazos e entregas exige do aluno disciplina e organização.

2. Respeite o equilíbrio entre estudo e descanso

Estudar com foco é indispensável, mas já sabemos que excesso de carga mental leva ao desgaste e compromete o rendimento. No contexto universitário, priorize pausas regulares, momentos de descontração e recarga emocional, seja praticando um hobby , fazendo exercícios ou encontrando amigos. O descanso e o lazer fazem parte dos resultados.

Estratégias de estudo reduzem a ansiedade e ajudam a consolidar o aprendizado (Imagem: GalacticDreamer | Shutterstock)
Estratégias de estudo reduzem a ansiedade e ajudam a consolidar o aprendizado (Imagem: GalacticDreamer | Shutterstock)

3. Crie estratégias de estudo eficazes

Revisões constantes, uso de simulados e resolução de provas anteriores ainda prevalecem como métodos eficazes para consolidar o aprendizado e reduzir a ansiedade. No ensino superior , complemente com resumos críticos, mapas mentais, leitura reflexiva e aplicação prática do conteúdo. Se for necessário, considere procurar apoio psicológico.

4. Busque apoio humano e mantenha seu bem-estar em foco

O apoio acadêmico, grupos de estudo, orientações de professores, tutores e de colegas continua vital. Além disso, cultivar a saúde mental e emocional é determinante para a permanência e o sucesso universitário.

Por Fábio Bouças

