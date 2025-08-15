Confira 5 receitas saudáveis e versáteis com farinha de coco

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 21:50
Cada vez mais presente na cozinha de quem busca hábitos saudáveis, a farinha de coco se apresenta como uma alternativa nutritiva às opções tradicionais. Obtida a partir da polpa do coco, ela é naturalmente isenta de glúten, rica em fibras e possui baixo índice glicêmico — qualidades que a tornam ideal para quem tem restrições alimentares ou deseja reduzir o consumo de carboidratos refinados.
Receitas com farinha de coco
Além dos benefícios à saúde, a farinha de coco se destaca pela versatilidade: sua textura macia e sabor levemente adocicado permitem que seja usada em diversas preparações, doces e salgadas. Para demonstrar na prática como incorporá-la à rotina, o chef Thiago Ribeiro, da Copra Alimentos, compartilha 5 receitas criativas. Confira!
Em um recipiente, coloque as bananas e amasse com um garfo até formar um purê. Adicione os demais ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até obter uma massa. Acrescente o fermento químico e mexa lentamente. Reserve.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Unte com a manteiga de coco spray e coloque uma concha da massa sobre ela. Frite até dourar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e disponha as panquecas em um prato. Sirva acompanhado com calda de chocolate, rodelas de banana e mirtilo.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture os ingredientes secos até obter uma consistência homogênea. Adicione a manteiga amolecida e misture até obter uma farofa grossa. Acrescente os ovos e amasse com as mãos. Caso a massa esteja muito úmida, coloque, aos poucos, farinha de amêndoas. Mas, caso esteja muito seca, adicione um pouco de água gelada.
Unte uma forma de fundo removível de 24 cm com manteiga de coco. Abra a massa da quiche com a ponta dos dedos, disponha sobre a forma e pressione delicadamente o fundo e a lateral. Leve à geladeira por 10 minutos enquanto o forno aquece — a massa da quiche é muito amanteigada, e isso evita que as laterais baixem na hora de assar. Enquanto isso, prepare o recheio.
Recheio
Em uma panela, aqueça a manteiga de coco em fogo médio. Adicione a cebola roxa e refogue até ficar macia. Acrescente a abobrinha e refogue por mais 5 minutos. Coloque o tomate seco e, ao final do cozimento, junte o sal, a páprica defumada e a pimenta-do-reino. Adicione o leite de coco, o queijo muçarela e o cheiro-verde. Misture até o queijo derreter e desligue o fogo.
Após, espalhe o recheio de legumes cremoso na massa e salpique com gergelim para decorar. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos, ou até a borda da massa e o recheio dourarem. Retire do forno e espere esfriar. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Em um recipiente, misture todos os ingredientes da massa até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira de 24 cm com manteiga de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa sobre ela e doure. Vire para dourar o outro lado e, enquanto frita, adicione o molho de tomate, queijo minas padrão, tomate, alho frito, alecrim e orégano. Tampe a panela e aguarde o queijo derreter. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Recheio
Massa e montagem
Recheio
Em uma panela, aqueça a manteiga de coco em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue. Acrescente o frango desfiado e os temperos. Misture e, se quiser, coloque o requeijão. Desligue o fogo e reserve.
Massa e montagem
Em um recipiente, coloque as batatas e amasse com um garfo até obter um purê. Adicione os demais ingredientes e sove com as mãos até ficar maleável (ela fica levemente quebradiça, mas moldável). Após, pegue pequenas porções de massa, abra na mão, recheie com o frango e feche em formato de coxinha. Passe as coxinhas no ovo batido e depois na farinha de coco. Asse na airfryer a 200°C por 15–20 minutos. Sirva em seguida.
Aqueça o forno a 200ºC. Unte uma forma de bolo com furo central com manteiga de coco e enfarinhe com farinha de arroz. Reserve. Em um liquidificador, bata a cenoura, o óleo de coco, a água de coco, o sal e o açúcar até ficar completamente liso. Reserve.
Em um recipiente, misture a farinha de arroz, a farinha de coco, o polvilho doce e o fermento químico. Junte com a mistura do liquidificador e mexa com uma colher ou fouet até obter uma consistência homogênea. Despeje na forma untada e leve ao forno preaquecido até soltar as bordas. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme e decore com a calda de chocolate. Sirva em seguida.
Por Nathali Coelho