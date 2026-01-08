COINCIDÊNCIA MACABRA

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Coincidência de datas entre o falecimentoe o acidente provocou repercussão nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:15

Michael Schumacher é o nome do pilot Crédito: Reprodução

A morte do escritor Michael Schumacher, aos 75 anos, causou confusão nas redes sociais e pegou de surpresa fãs do automobilismo. O falecimento, ocorrido em 29 de dezembro do ano passado, levou muitos internautas a acreditarem, de forma equivocada, que se tratava do ex-piloto de Fórmula 1 com o mesmo nome.

A repercussão ganhou força porque o nome Michael Schumacher é mundialmente associado ao heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, que vive longe dos holofotes desde que sofreu um grave acidente de esqui em 2013. A coincidência entre as datas aumentou ainda mais o impacto da notícia.

O falecimento do escritor só foi divulgado publicamente nesta semana, quando a filha anunciou a morte, ocorrida no dia 29 de dezembro de 2025. A data é a mesma em que, anos antes, o piloto sofreu o acidente que mudou sua vida para sempre.

Michael Schumacher 1 de 7

O drama do ex-piloto segue cercado de sigilo

Em 29 de dezembro de 2013, durante uma viagem aos Alpes Franceses, o ex-piloto sofreu um acidente de esqui em Méribel, na França. Ele teve um grave trauma na cabeça e precisou ser socorrido de helicóptero para um hospital da região. O quadro foi classificado à época como traumatismo craniano severo, com hematomas intracranianos e edema difuso.

Schumacher permaneceu em coma induzido até junho de 2014. Meses depois, em setembro do mesmo ano, foi transferido para sua residência em Gland, na Suíça, onde segue sob cuidados médicos. Desde então, a família mantém absoluto silêncio sobre seu real estado de saúde.