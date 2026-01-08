Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Coincidência de datas entre o falecimentoe o acidente provocou repercussão nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:15

Michael Schumacher é o nome do pilot
Michael Schumacher é o nome do pilot Crédito: Reprodução

A morte do escritor Michael Schumacher, aos 75 anos, causou confusão nas redes sociais e pegou de surpresa fãs do automobilismo. O falecimento, ocorrido em 29 de dezembro do ano passado, levou muitos internautas a acreditarem, de forma equivocada, que se tratava do ex-piloto de Fórmula 1 com o mesmo nome.

A repercussão ganhou força porque o nome Michael Schumacher é mundialmente associado ao heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, que vive longe dos holofotes desde que sofreu um grave acidente de esqui em 2013. A coincidência entre as datas aumentou ainda mais o impacto da notícia.

O falecimento do escritor só foi divulgado publicamente nesta semana, quando a filha anunciou a morte, ocorrida no dia 29 de dezembro de 2025. A data é a mesma em que, anos antes, o piloto sofreu o acidente que mudou sua vida para sempre.

Michael Schumacher

Michael Schumacher por Reprodução
Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher por Reprodução/Instagram
Jackie Stewart deu volta de exibição no circuito do Bahrein com capacete autografado por Michael Schumacher por Fórmula 1/Divulgação
Michael Schumacher por Shutterstock
Michael Schumacher por Shutterstock
Relógios de Michael Schumacher foram leiloados na Suíça por Christie's Auction House/Divulgação
Heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher por F1/Divulgação
1 de 7
Michael Schumacher por Reprodução

O drama do ex-piloto segue cercado de sigilo

Em 29 de dezembro de 2013, durante uma viagem aos Alpes Franceses, o ex-piloto sofreu um acidente de esqui em Méribel, na França. Ele teve um grave trauma na cabeça e precisou ser socorrido de helicóptero para um hospital da região. O quadro foi classificado à época como traumatismo craniano severo, com hematomas intracranianos e edema difuso.

Leia mais

Imagem - Esposa de Schumacher quebra silêncio 12 anos após acidente: ‘Ele está aqui’

Esposa de Schumacher quebra silêncio 12 anos após acidente: ‘Ele está aqui’

Imagem - O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente

O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente

Imagem - Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher na casa da família

Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher na casa da família

Schumacher permaneceu em coma induzido até junho de 2014. Meses depois, em setembro do mesmo ano, foi transferido para sua residência em Gland, na Suíça, onde segue sob cuidados médicos. Desde então, a família mantém absoluto silêncio sobre seu real estado de saúde.

A coincidência entre a morte do escritor e a data do acidente do piloto reacendeu lembranças dolorosas entre fãs e internautas, além de gerar uma onda de desinformação inicial. Com o esclarecimento dos fatos, a repercussão passou a girar em torno da curiosa coincidência de nomes e datas que ligam duas histórias distintas, mas marcadas por comoção pública.

Tags:

Michael Schumacher

Mais recentes

Imagem - Pode isso? Globo anuncia retorno de Arnaldo Cézar Coelho após 8 anos

Pode isso? Globo anuncia retorno de Arnaldo Cézar Coelho após 8 anos
Imagem - Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão
Imagem - BBB faz série de postagens misteriosas e fãs especulam participantes confirmados; VEJA as pistas

BBB faz série de postagens misteriosas e fãs especulam participantes confirmados; VEJA as pistas

MAIS LIDAS

Imagem - Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas
01

Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'
03

Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'

Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
04

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos