Esposa de Schumacher quebra silêncio 12 anos após acidente: ‘Ele está aqui’

Corinna Schumacher fala sobre a ausência do marido e relembra o impacto da tragédia em pista de esqui

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:24

Schumacher e a esposa Corinna Crédito: Reprodução

Doze anos depois do acidente de esqui que transformou a vida de Michael Schumacher, Corinna Schumacher, esposa do heptacampeão mundial de Fórmula 1, se pronunciou publicamente nesta segunda-feira, data que marca o aniversário do episódio ocorrido em 2013. Em uma publicação nas redes sociais, ela falou sobre a ausência do marido no cotidiano, mas ressaltou que o ex-piloto segue presente de outra forma.

“Sinto falta do Michael todos os dias. Mas não sou só eu que sinto falta dele. São as crianças, a família, o pai, todos ao redor dele. Todos sentem falta do Michael, mas o Michael está aqui — diferente, mas aqui. Ele ainda me mostra o quão forte ele é todos os dias”, escreveu Corinna, em mensagem divulgada na conta oficial de Schumacher na rede social X.

29/12/2013 Meribel



"I miss Michael every day. But it's not just me who misses him. It's the children, the family, his father, everyone around him. Everybody misses Michael, but Michael is here - different, but here. He still shows me how strong he is every day." Corinna ♥️ pic.twitter.com/PhK5sKGgwh — Michael Schumacher (@_MSchumacher) December 29, 2025

Desde o acidente nos Alpes Franceses, Schumacher, atualmente com 56 anos, não voltou a aparecer em público. Na ocasião, ele sofreu uma queda enquanto esquiava, quando o equipamento atingiu uma rocha, fazendo com que fosse arremessado por cerca de dez metros. O alemão ficou em coma por aproximadamente seis meses, e seu estado de saúde é mantido sob total sigilo pela família desde então.

Michael e Corinna são pais de dois filhos. Gina-Maria, de 28 anos, segue carreira no hipismo, enquanto Mick Schumacher, de 26, optou pelo automobilismo e já competiu na Fórmula 1. A família mantém uma postura reservada e limita as visitas ao ex-piloto a um círculo extremamente restrito.

Relembre o acidente de Schumacher

Há exatamente 12 anos, um dos episódios mais impactantes e silenciosos da história recente do esporte chocou o mundo. Durante férias com a família em Méribel, nos Alpes franceses, Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui. O heptacampeão da Fórmula 1 praticava o esporte fora da área demarcada quando caiu e bateu a cabeça em uma rocha. Apesar do uso de capacete, o impacto foi violento.

Socorrido de helicóptero, Schumacher foi levado ao hospital de Grenoble, onde passou por procedimentos cirúrgicos e foi colocado em coma induzido como medida para conter possíveis lesões cerebrais. Nos meses seguintes, as informações divulgadas foram escassas e os boletins médicos adotaram tom cauteloso.