Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esposa de Schumacher quebra silêncio 12 anos após acidente: ‘Ele está aqui’

Corinna Schumacher fala sobre a ausência do marido e relembra o impacto da tragédia em pista de esqui

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:24

Corinna
Schumacher e a esposa Corinna Crédito: Reprodução

Doze anos depois do acidente de esqui que transformou a vida de Michael Schumacher, Corinna Schumacher, esposa do heptacampeão mundial de Fórmula 1, se pronunciou publicamente nesta segunda-feira, data que marca o aniversário do episódio ocorrido em 2013. Em uma publicação nas redes sociais, ela falou sobre a ausência do marido no cotidiano, mas ressaltou que o ex-piloto segue presente de outra forma.

Schumacher vive em reclusão

Schumacher e a esposa Corinna por Reprodução
Michael Schumacher por Reprodução
Schumacher por Reprodução I Instagram
Michael Schumacher por Shutterstock
Heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher por F1/Divulgação
Heptacampeão mundial da Fórmula 1, Schumacher tem estado de saúde mantido em sigilo por Sandra R. Barba/Shutterstock.com
Schumacher na época da Ferrari por Ferrari/Site oficial
1 de 7
Schumacher e a esposa Corinna por Reprodução

“Sinto falta do Michael todos os dias. Mas não sou só eu que sinto falta dele. São as crianças, a família, o pai, todos ao redor dele. Todos sentem falta do Michael, mas o Michael está aqui — diferente, mas aqui. Ele ainda me mostra o quão forte ele é todos os dias”, escreveu Corinna, em mensagem divulgada na conta oficial de Schumacher na rede social X.

Desde o acidente nos Alpes Franceses, Schumacher, atualmente com 56 anos, não voltou a aparecer em público. Na ocasião, ele sofreu uma queda enquanto esquiava, quando o equipamento atingiu uma rocha, fazendo com que fosse arremessado por cerca de dez metros. O alemão ficou em coma por aproximadamente seis meses, e seu estado de saúde é mantido sob total sigilo pela família desde então.

Michael e Corinna são pais de dois filhos. Gina-Maria, de 28 anos, segue carreira no hipismo, enquanto Mick Schumacher, de 26, optou pelo automobilismo e já competiu na Fórmula 1. A família mantém uma postura reservada e limita as visitas ao ex-piloto a um círculo extremamente restrito.

LEIA MAIS 

O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente

Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher na casa da família

Como Schumacher se comunica com a família, segundo amiga próxima

Schumacher reaparece após mais de dez anos escondido para nascimento da neta

Schumacher não fala mais e depende 100% de cuidadores: 'Situação é muito triste'

Relembre o acidente de Schumacher

Há exatamente 12 anos, um dos episódios mais impactantes e silenciosos da história recente do esporte chocou o mundo. Durante férias com a família em Méribel, nos Alpes franceses, Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui. O heptacampeão da Fórmula 1 praticava o esporte fora da área demarcada quando caiu e bateu a cabeça em uma rocha. Apesar do uso de capacete, o impacto foi violento.

Socorrido de helicóptero, Schumacher foi levado ao hospital de Grenoble, onde passou por procedimentos cirúrgicos e foi colocado em coma induzido como medida para conter possíveis lesões cerebrais. Nos meses seguintes, as informações divulgadas foram escassas e os boletins médicos adotaram tom cauteloso.

Em setembro de 2014, pouco antes de o acidente completar um ano, o ex-piloto deixou o hospital e passou a receber tratamento em sua residência, na Suíça. Desde então, sua condição de saúde é mantida sob total privacidade, com cuidados permanentes e acesso restrito a um círculo próximo da família.

Tags:

Michael Schumacher Fórmula 1

Mais recentes

Imagem - Veja quanto Bahia e Vitória faturaram com premiações em 2025

Veja quanto Bahia e Vitória faturaram com premiações em 2025
Imagem - Jogador mais velho do mundo segue em atividade aos 58 anos e chega à 41ª temporada da carreira

Jogador mais velho do mundo segue em atividade aos 58 anos e chega à 41ª temporada da carreira
Imagem - Prestes a completar 18 anos, Rayssa Leal já pode ser considerada uma lenda do skate

Prestes a completar 18 anos, Rayssa Leal já pode ser considerada uma lenda do skate

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)